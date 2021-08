Iconha realiza 1º concurso de qualidade do café Conilon e Arábica, inscrição até dia 27

today12 de agosto de 2021 remove_red_eye39

A Secretaria Municipal de Agricultura e o Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural – Incaper, em parceria com a Cooperativa dos Cafeicultores do Sul do Estado do Espírito Santo – CAFESUL, realizarão o “1º concurso de qualidade de bebida do café Conilon e Arábica de Iconha.”

O objetivo da premiação é incentivar a melhoria da qualidade do Café Conilon e Arábica produzido em Iconha, visando promover agregação de valor e aumento de renda para os cafeicultores, além de valorizar e divulgar o trabalho desenvolvido pelos produtores do município.

O primeiro colocado na categoria Café Arábica receberá a premiação de R$ 1.800,00. Já para a categoria Café Conilon, serão premiados do 1º ao 5º lugar, sendo que o 1º lugar receberá R$ 1.800,00; o 2º lugar R$ 1.300,00; o 3º lugar – R$ 1.000,00; o 4º lugar – R$ 700,00 e; o 5º lugar – R$ 400,00.

As inscrições serão realizadas até o dia 27 de agosto no escritório do Incaper de Iconha (de 7:30 às 11:30 e de 13 às 17 horas), ou na Secretaria Municipal de Agricultura (de 7 às 11 e de 12:30 às 16:30 horas).

Para maiores informações entrar em contato pelos telefones (28) 3537-1928 (SEMAG) e (28) 3537-1129 (Incaper).