Idaf flagra mais de cinco hectares de vegetação destruídos em Santa Maria de Jetibá

today24 de fevereiro de 2023 remove_red_eye66

Cinco campos de futebol: esse é o tamanho aproximado de uma área que foi desmatada de forma ilegal, nessa quinta-feira (23), na localidade de Rio Triunfo, em Santa Maria de Jetibá. Uma equipe do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) esteve no local, com apoio da Polícia Militar Ambiental, para impedir o avanço da supressão de vegetação, identificada durante fiscalização de rotina.

De acordo com o técnico de fiscalização do órgão, Marco Demuner, no momento em que a vistoria foi realizada, já havia sido suprimido o equivalente a 5,4 hectares de vegetação nativa em estágios médio e inicial de regeneração. “Parte da área desmatada já estava demarcada como Reserva Legal no Cadastro Ambiental Rural (CAR), não sendo passível de autorização para supressão. O autor também havia separado algumas toras de madeira nativa para utilização posterior”, pontuou Demuner.

Penalidades

O responsável será multado e o material lenhoso apreendido. Além disso, a área foi embargada para recuperação, ou seja, não poderá ser utilizada para nenhuma outra finalidade.

O Idaf é responsável pela execução da política florestal no Estado, por isso, quando for necessário realizar alguma intervenção na vegetação, é preciso antes obter a autorização do órgão.

Tanto em caso de fragmento florestal ou de árvore isolada nativa, independentemente da finalidade do corte, inclusive para utilização de madeira ou lenha (uso na propriedade ou destinação para serraria, fabricação de móveis, instrumentos musicais, entre outros), é essencial obter previamente a autorização.