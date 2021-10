IFES de Presidente Kennedy começa a funcionar em fevereiro, anuncia senadora Rose

today25 de outubro de 2021 remove_red_eye43

Aulas serão iniciadas em instalações provisórias, numa escola recentemente inaugurada, enquanto se prepara a licitação da sede do novo campus

O campus do IFES (Instituto Federal do Espírito Santo) no município de Presidente Kennedy, uma iniciativa da senadora Rose de Freitas (MDB-ES) após anos de persistência junto ao governo federal, começará a funcionar em fevereiro próximo, na abertura do ano letivo.

O anúncio foi feito em videoconferência, nesta segunda-feira, 25, entre Rose, o secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, Tomás Sant´ Ana, e o reitor do IFES, Jadir Pela.



Ficou acertada na videoconferência a autorização do MEC para o início das aulas em instalações provisórias, uma escola recém-inaugurada na Praia de Marobá, até que se construa a sede do novo campus.



Jadir informou estarem adiantadas as negociações com a prefeitura para a construção do campus. Segundo o prefeito de Presidente Kennedy, Dorlei Fontão da Cruz, o projeto já foi aprovado pela prefeitura e a licitação para a obra deverá ser lançada no começo do próximo ano.



A senadora capixaba e o secretário de Educação Profissional e Tecnológica do MEC acertaram também que voltarão a negociar a instalação de mais dois campi do IFES, nos municípios de Pedro Canário e Laranja da Terra, para os quais Rose está destinando emendas no Orçamento da União de 2022, cujo projeto de lei tramita na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO), presidida por ela.



Rose voltou a enfatizar a importância do campus do IFES de Presidente Kennedy na atração de projetos para o sul do Espírito Santo, pela garantia de oferta de mão de obra qualificada.



“O campus do litoral sul será estratégico no fornecimento de trabalhadores qualificados para o Porto Central, um dos maiores projetos de infraestrutura da América Latina, e para os empreendimentos decorrentes das novas ferrovias a serem instaladas no estado”, salientou Rose na videoconferência no MEC.



O campus de Presidente Kennedy, o 23º do IFES, absorverá estudantes de sete outros municípios – Alfredo Chaves, Anchieta, Rio Novo do Sul, Iconha, Piúma, Itapemirim e Marataízes – promovendo educação profissional de qualidade no sul capixaba.



O IFES oferece uma centena de cursos técnicos, 60 cursos de graduação e 10 especializações a cerca de 36 mil alunos. Sua expansão tem sido uma das bandeiras do mandato da senadora Rose de Freitas.