IFES | Núcleo de Arte e Cultura do Campus Piúma inicia as atividades de 2020

today11 de março de 2020 remove_red_eye71

O Núcleo de Arte e Cultura (NAC) do Ifes – Campus Piúma, informa que estão abertas as inscrições para as atividades que serão desenvolvidas durante o ano. As matrículas são gratuitas e abertas à comunidade interna e externa.

Anote os dias e horários em que elas serão desenvolvidas

Oficina de Desenho

Segundas-feiras, de 15h50 às 16h40

Quintas-feiras, de 8h40 às 9h30

Monitora: Professora Maria Cláudia

Para participar, basta vir ao campus Piúma no horário da atividade.

Oficina de Violão

Terças-feiras, de 8h30 às 9h30 (iniciante), de 9h30 às 10h30 (básico), de 10h30 às 11h30 (intermediário/avançado)

Monitora: Sophia

Para participar, basta vir ao campus Piúma no horário da atividade, mas é necessário trazer o violão.

Oficina de Teclado

Terças-feiras, de 15h50 às 16h40

Quintas-feiras, de 9h50 às 10h40

Monitora: Professora Maria Cláudia

Para participar, basta vir ao campus Piúma no horário da atividade, mas é necessário trazer o teclado.

Oficina de Xadrez

Quartas-feiras, de 9h20 às 10h20 e de 15h30 às 16h30

Monitor: Professor Sandro

Exclusivo para alunos do Ifes – Campus Piúma.

Clube de Leitura

Quartas-feiras, de 10h40 às 12h20 (atividade quinzenal)

Monitora: Professora Silênia

Para participar, basta vir ao campus no horário da atividade.

Oficina de Teatro Infantil

Quintas-feiras, de 13h30 às 14h30

Monitor: João Victor

Para participar, basta vir ao campus no horário da atividade. Crianças devem comparecer com o responsável.

Oficina de Teatro

Quintas-feiras, de 14h30 às 15h30

Monitor: João Victor

Para participar, basta vir ao campus no horário da atividade.

Atenção: é preciso preencher a ficha de inscrição para a atividade que desejar realizar, para emissão do certificado de participação, ao final das atividades de 2020.

Maiores informações pelo telefone (28) 3520-0667