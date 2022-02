Inaugurada base do SAMU 192 e anunciada reforma de escola em Marataízes

O município de Marataízes, na microrregião Litoral Sul, passou a ter uma base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e vai receber a reforma da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Domingos José Martins. As solenidades de inauguração e assinatura da Ordem de Serviço para reforma ocorreram nesta quinta-feira (17), com a presença da vice-governadora Jacqueline Moraes.

Durante agenda no município, a vice-governadora participou da inauguração da base descentralizada do SAMU 192 de Marataízes. O local conta com uma unidade de suporte básico para atender à demanda da população da cidade. Serão investidos anualmente cerca de R$ 1,3 milhão, sendo que 60% do custeio é feito pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), ao consórcio CIM Polo Sul, responsável pela administração do serviço no local.

A operacionalização do serviço na região teve início no último dia 04, e desde então já foram 110 chamados regulados pela Central de Regulação do SAMU 192.



“Estou aqui representando o governador Renato Casagrande que está em Alegre, acompanhando de perto a resposta às fortes chuvas que atingiram aquela região. Cuidar das pessoas têm sido a missão dessa gestão. A prova disso é que saímos de um evento para autorizar a reforma de uma importante escola e agora estamos aqui entregando à população mais uma base do SAMU 192. Garantindo que toda a população tenha atendimento rápido e o acesso garantido ao serviço em suas demandas por saúde”, declarou Jacqueline Moraes.



A expansão está ligada ao programa estadual ‘SAMU para Todos’, que visa garantir assistência pré-hospitalar a 100% da população. Atualmente 74 municípios são contemplados com o serviço, representando uma cobertura territorial de aproximadamente 95% e populacional de mais de 98%.



Educação

A Escola Domingos José Martins, o antigo Polivalente de Marataízes, será reconstruída, visando uma melhora expressiva no equipamento físico da unidade escolar. A obra contempla os seguintes ambientes: biblioteca, sala de recurso, ambiente administrativo, guarita, quadra poliesportiva, auditório, laboratório de física/matemática, laboratório de química/biologia, dois laboratórios de informática, duas salas multiuso, 20 salas de aula, sala de artes, refeitório, pátio coberto e descoberto. A unidade escolar também será contemplada com 70 vagas de estacionamento.



Em sua fala, a vice-governadora reforçou a importância dos investimentos em infraestrutura, em especial, na área da educação. “Gostaria de citar um versículo bíblico que diz: ‘plante a justiça que você colhe o fruto do amor, quem colhe amor é quem planta justiça’. Quando a gente vê os alunos felizes me faz pensar com alegria que o nosso Governo está plantando justiça ao efetuarmos ações para melhorar a qualidade das escolas. Tenho certeza que vamos ofertar as condições necessárias e adequadas para melhorar o nível de estudo da nossa comunidade escolar”, disse.



O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, afirmou que somente o município recebe mais de R$ 20 milhões em investimentos na área. “Faremos aqui uma obra grande, prevista em quase R$ 10 milhões. Temos ainda outras obras importantes em andamento. Assim como essa, outras escolas polivalentes no Estado estão sendo modernizadas, como a Silva Melo, em Guarapari, e a Aflordízio de Carvalho, em Vitória”, pontuou.



Vitor de Angelo prosseguiu: “Se houver empenho, envolvimento e compromisso por parte dos alunos, e ações como essa, de reformas e construções de escolas, que cabe a nós enquanto gestores, temos a possibilidade de contribuir para que a trajetória de vocês seja transformada para melhor.”