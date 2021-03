Incaper e Prefeitura de Iconha celebram novo Convênio de Cooperação Técnica

A parceria do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) com a Prefeitura de Iconha foi fortalecida com a celebração de um novo Convênio de Cooperação Técnica, que visa à execução de ações de desenvolvimento rural sustentável no município. A publicação do contrato no Diário Oficial do Estado foi feita no dia 22 de março, com vigência do convênio até 2024.

O convênio tem como foco a melhoria das condições econômicas e sociais da população rural do município de Iconha; dinamização do setor rural com o aproveitamento adequado das potencialidades locais; utilização planejada dos recursos naturais; capacitação dos agricultores familiares; e apoio ao processo de organização dos agricultores.

Por meio do convênio, a prefeitura disponibiliza o espaço físico para funcionamento do Escritório Local de Desenvolvimento Rural (ELDR) do Incaper de Iconha, com a inclusão de custos com água e energia. Também foi incluído no novo convênio uma cota de combustível e o fornecimento de um servidor municipal para atuar no setor administrativo e outro em serviços gerais do escritório, dando, assim, melhores condições de atendimento aos agricultores.

“A assinatura deste novo convênio fortalece o desenvolvimento das ações da equipe do Incaper de Iconha. A parceria com a prefeitura municipal é de suma importância para o Instituto, assim como o trabalho do Incaper traz diversos benefícios para a agricultura familiar de Iconha”, disse o diretor-presidente do Incaper, Antônio Carlos Machado.

De acordo com os extensionistas Carlos Antônio de Melo e Fábio Lopes Dalbom, que atuam no ELDR de Iconha, o novo convênio celebrado amplia o apoio do município ao trabalho de assistência técnica e extensão rural, e possibilita melhores condições para o desenvolvimento dos atendimentos aos agricultores e agricultoras de Iconha.

“Este novo convênio foi aprimorado e reforça o que o Governo do Estado disponibiliza para os agricultores, que é a assistência técnica e a extensão rural de qualidade. O convênio também oferece melhores condições para que a gente possibilite aos produtores o acesso a políticas públicas. Com o apoio do administrativo, certamente vamos desempenhar nosso trabalho com mais qualidade”, completou o coordenador do ELDR de Iconha, Carlos Antônio de Melo.

Por Andreia Ferreira