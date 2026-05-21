Influenciadora Deolane Bezerra é presa em ação da Polícia Civil de SP

today21 de maio de 2026 remove_red_eye69

A influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra foi presa na manhã desta quinta-feira (21), em Barueri, na região metropolitana de São Paulo, durante uma operação conjunta realizada pelo Ministério Público de São Paulo e pela Polícia Civil.

A prisão ocorreu na residência da influenciadora, localizada em um condomínio de alto padrão. A ação faz parte da Operação Vérnix, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Entre os alvos da operação também está Marco Herbas Camacho, conhecido como Marcola, apontado como líder da organização criminosa e atualmente preso na Penitenciária Federal de Brasília.

Segundo as investigações, o esquema criminoso movimentou valores milionários e teria ligação direta com integrantes da cúpula da facção. Ao todo, a operação cumpre seis mandados de prisão preventiva, além de medidas de bloqueio de mais de R$ 327 milhões em bens e valores.

As equipes policiais também realizaram apreensões de 17 veículos de luxo e quatro imóveis ligados aos investigados.

De acordo com as autoridades, a investigação possui desdobramentos internacionais e contou com ações na Itália, Espanha e Bolívia. Alguns investigados foram incluídos na Lista Vermelha da Interpol. A Polícia Federal e o Ministério Público também atuam no apoio às diligências fora do país.

Esta não é a primeira vez que Deolane Bezerra é alvo de investigação policial. Em setembro de 2024, ela chegou a ser presa durante a Operação Integration, deflagrada pela Polícia Civil em Recife, que investigava um esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Até o momento, a defesa da influenciadora não se pronunciou oficialmente sobre a nova prisão.