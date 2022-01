Informações turísticas em libras nas praias do município da Serra

A Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (Setur) da Serra oferece serviço de informações turísticas em Libras, por pessoas com deficiência auditiva (PCDs). Eles começaram a atuar como agentes de informações turísticas da Serra nesta semana e realizam atendimentos para todos os públicos.

Ao todo, são seis agentes de informações turísticas atuando nos balneários de Nova Almeida, Jacaraípe e Manguinhos. Os agentes receberam capacitação realizada pela equipe de turismo da Setur. As capacitações foram comandadas pelo diretor Municipal de Turismo, Luciano Andrade, e o Técnico em Turismo, Armando Santana.

Os atendimentos vão acontecer de terça a domingo, das 9 às 20 horas. Em Nova Almeida, as orientações acontecem na Igreja de Reis Magos. Já em Manguinhos e Jacaraípe, os atendimentos acontecem nos postos de informações turísticas instalados na orla das praias. Serra Sede também deve ganhar um ponto de informações turísticas nos próximos dias.



O secretário Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Thiago Carreiro, foi quem idealizou o projeto. Ele falou um pouco sobre a expectativa com essa importante iniciativa.



“A Língua Brasileira de Sinais (Libras) é considerada a segunda língua oficial do Brasil, e o fato de o município oferecer isso para a população é também fruto de um compromisso do nosso prefeito, de fazer da Serra uma cidade mais humana, inteligente e inclusiva. Estamos muito felizes de poder trabalhar e também aprender com os PCDs”, afirmou.



Thiago ainda reforçou que o município da Serra é o primeiro a oferecer esse tipo de serviço de informação turística com inclusão social para a população. “Através dessa iniciativa, a Serra faz inclusão em dobro tanto através do contrato de mão de obra por PCD, como no serviço que vamos prestar às pessoas com deficiência”, continuou.



Luciano Andrade também falou um pouco sobre a iniciativa.



“O município da Serra está vivendo um momento voltado para estruturação, qualificação e oferta turística baseada em conceitos técnicos, e sempre pensando no morador e turistas que nos visitam. Turismo e hospitalidade, e não há satisfação maior oferecer um atendimento qualificado e extremamente inclusivo para todos”, disse.