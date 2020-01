Inscrição de processo seletivo para superintendentes Regionais começa nesta quinta-feira (02)

today30 de dezembro de 2019 remove_red_eye31

Os profissionais efetivos do magistério estadual que desejam concorrer ao cargo de superintendente Regional de Educação devem ficar atentos. A Secretaria da Educação (Sedu) inicia, na próxima quinta-feira (02), o período de inscrição do processo seletivo, que se encerra em 07 de janeiro. Os interessados deverão, dentro do referido período, enviar formulário de inscrição preenchido e assinado para supet.procseletivo@sedu.es.gov.br.

Os profissionais selecionados terão carga horária de trabalho de 40 horas semanais e remuneração de R$ 5.943,58. Serão oferecidas 11 vagas, sendo uma para cada Superintendência (Afonso Claudio, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Carapina, Cariacica, Colatina, Guaçuí, Linhares, Nova Venécia, São Mateus e Vila Velha).

Dentre vários requisitos necessários para concorrer à vaga, é preciso ser servidor público estadual, efetivo, estável, com experiência mínima de três anos, na função de diretor escolar, gestor na Unidade Administrativa Central, gestor na Regional da Secretaria da Educação ou Supervisor Escolar. O processo seletivo compreenderá as seguintes etapas: pontuação de experiência profissional e títulos e comprovação de pré-requisito; avaliação de competências e habilidades socioemocionais: de caráter eliminatório; e avaliação técnica e entrevista. O resultado final será divulgado no site www.educacao.es.gov.br.

Confira o edital CLIQUE AQUI.