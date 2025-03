Inscrições abertas do Concurso Cultural Instituto Sicoob 2025

Mais de 1,1 milhão de pessoas já foram beneficiadas com o programa desde a sua criação

O Concurso Cultural, promovido pelo Instituto Sicoob, chega à sua 14ª edição neste ano e está com inscrições abertas até o dia 2 de junho. Com o tema “Diversidade que soma, cooperação que multiplica”, o programa tem o intuito de fomentar o cooperativismo em escolas do ensino fundamental das redes pública e privada, convidadas por uma cooperativa Sicoob para fazer parte do projeto, e cooperativas educacionais, promovendo a construção de conhecimentos e práticas cooperativistas.

As premiações do Concurso Cultural ocorrem em três etapas distintas: local, regional e nacional. A estimativa é que mais de 4 mil instituições de ensino participem desta edição.

Destinado a estudantes do 3º, 5º, 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e aos professores das turmas convidadas, o concurso propõe a realização de produções textuais que variam conforme o ano letivo.

Em 2024, o tema escolhido foi “Atitudes simples, escolhas conscientes”, adequado às competências e ao perfil da população estudantil. No ano passado, o programa contou com a participação de 1.034 municípios brasileiros, mais de 3,6 mil escolas atendidas e 422.829 alunos beneficiados. Conheça aqui os vencedores do Concurso Cultural 2024.

Luiz Edson Feltrim, superintendente de Cidadania e Sustentabilidade do Sicoob, explica que o programa se desenvolve anualmente em torno da proposição de um tema que favorece a problematização de conhecimentos sobre o mundo e a realidade próxima. Neste contexto, a cooperação é o recurso privilegiado para propor estratégias educativas que coloquem o tema em debate, instrumentalizando os professores para orientar os estudantes a buscarem conteúdo para a produção, planejamento, desenvolvimento e aperfeiçoamento coletivo dos textos que serão objeto do concurso.

“O Concurso Cultural do Instituto Sicoob é uma iniciativa valiosa que promove a educação, a cultura e os valores cooperativistas, contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes e responsáveis”, ressalta.

De acordo com Feltrim, as atividades do Concurso Cultural são cuidadosamente planejadas para promover a colaboração, a participação ativa e o protagonismo dos participantes.

“Inspiradas na curiosidade natural das crianças, as atividades didáticas valorizam a participação ativa e a criatividade das crianças, explorando seu espírito curioso e incentivando a descoberta e o protagonismo em um ambiente de colaboração”, enfatiza o executivo.

Para saber mais, basta acessar o site do Instituto Sicoob.