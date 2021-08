Inscrições abertas para cursos de graça no município da Serra

24 de agosto de 2021

Moradores da Serra que estão em busca de capacitação profissional precisam ficar atentos. Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos do programa “Qualificar ES”, do Governo do Estado.

São 695 vagas disponíveis para a Serra, para cursos presenciais nas áreas de serviços, informática, saúde, comércio e administração, com aulas realizadas de manhã, de tarde ou à noite. Há vagas para o público geral e outras exclusivas para mulheres, no âmbito do programa “Qualificar Mulher”.

Para se inscrever para as vagas gerais, basta morar na Serra, ser alfabetizado, ter CPF e mais de 16 anos (exceto para os cursos da área da saúde, com idade mínima de 18 anos). Os requisitos são os mesmos para as vagas do “Qualificar Mulher”, com a diferença de que são exclusivas para pessoas do sexo feminino.

As inscrições devem ser feitas pela internet até o dia 31 de agosto, por meio do link https://qualificares.es.gov.br/qualificar-es-presencial-2021-3a-oferta-serra, para as vagas gerais, e pelo endereço https://qualificares.es.gov.br/Not%C3%ADcia/qualificar-es-presencial-mulher-2021-3a-oferta-serra, para o “Qualificar Mulher”. Nos dois campos, também é possível ver os locais e horários das aulas.

Cada candidato pode fazer até dois cursos diferentes. Para a matrícula, é necessário apresentar a cópia simples do documento original com foto (identidade, carteira de trabalho ou carteira de habilitação), cadastro de pessoa física (CPF) e cópia simples ou original de comprovante de residência, apenas para conferência.

“O município da Serra é o que mais gera emprego no Espírito Santo, mas estamos buscando qualificar nossos munícipes para que eles ocupem esses empregos gerados na cidade. Ações como o Qualificar ES são importantes e nós estamos de portas abertas para recebê-los nos nossos equipamentos públicos, para que a gente seja não só o município que mais gera emprego, mas que seja também o que mais qualifica e mais emprega profissionais da própria cidade”, explica o secretário-adjunto de Trabalho, Emprego e Renda da Serra, Renato Ribeiro.

Relação dos cursos e locais das aulas

A relação dos cursos e os locais onde as aulas serão realizadas se encontram listadas abaixo. As informações detalhadas sobre os cursos estão no edital, que pode ser acessado por aqui: (https://qualificares.es.gov.br/Media/Qualificares/editais2021/3aoferta/EDITAL_QUALIFICAR_ES_014_2021_-_PRESENCIAL_GERAL_3%C2%AA_OFERTA.pdf).

Lista dos cursos oferecidos na Serra para público geral

Assistente de logística;

Assistente administrativo;

Cuidador de idosos (alunos maiores de 18 anos);

Recepcionista, decoração de festas;

Segurança do trabalho;

Atendimento ao cliente;

Auxiliar de rotinas administrativas;

Cuidador infantil (alunos maiores de 18 anos);

Assistente de faturamento;

Agente comunitário de saúde (alunos maiores de 18 anos);

Assistente de secretaria escolar;

Informática;

Agente comunitário de saúde (alunos maiores de 18 anos);

Informática e redes sociais;

Eletricista instalador predial de baixa tensão.

Locais das aulas

Jardim Carapina: Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, Rua Salvador, s/n.

Colina de Laranjeiras: Multivix Unidade Serra – Rua Barão do Rio Branco, 120.

Novo Horizonte: Escola Aureníria Correa Pimentel, Rua Inhambú, s/n.

Novo Porto Canoa: Estação Cidadania – Cultura, Avenida Domingos Martins, s/n.

Jardim Bela Vista: Escola Jardim Bela Vista, Rua Doze, 1.

Serra Sede: Igreja Batista Central da Serra, Rua Floriano Peixoto, 330.

Taquara II: Juventude Ativa, Rua Júlia Eller Della Costa, 11.

Vila Nova de Colares: Igreja Missão Apostólica Atos, Rua das Margaridas, 122.

Barcelona: Centro de Convivência do Idoso em Barcelona, Avenida Região Sudeste, 605.

Parque Residencial Tubarão: Projeto Moura, Avenida Roman, 37.

Portal de Jacaraípe: Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda (Seter), Pró-cidadão, Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5416.

Portal de Jacaraípe: Centro de Vivência Portal de Jacaraípe, Rua Havaí, s/n.

São Patrício: Centro de Vivência São Patrício, Rua Topázio, 51.

Lista dos cursos oferecidos para a Serra para pessoas do sexo feminino:

Preparação de salgados;

Pizzaiolo;

Costura.

Locais das aulas

Jardim Bela Vista: Igreja Assembleia de Deus Ministério da Serra, Rua Onze, 26.

Serra Sede: Igreja Batista Central da Serra, Rua Floriano Peixoto, 330.

Portal de Jacaraípe: Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda (Seter), Pró-cidadão, Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5.416.