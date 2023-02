Inscrições para cursos de idiomas terminam nesta sexta-feira (17), veja edital

Termina nesta sexta-feira (17), o período de inscrição para os cursos de Língua Estrangeira ofertados pelos Centros Estaduais de Idiomas (CEI’s) no ano letivo de 2023. As inscrições para o processo seletivo devem ser realizadas pela internet: CLIQUE AQUI. As aulas terão início no dia 13 de março.

Podem se inscrever estudantes que estejam regularmente matriculados na 1ª ou na 2ª série do Ensino Médio da Rede Pública Estadual de Ensino. Ao todo, estão sendo ofertadas 2.410 vagas em escolas polo de 18 municípios.

O estudante pode optar por apenas uma das vagas na aula de Língua Estrangeira, de Língua Inglesa ou de Língua Espanhola, não podendo migrar/trocar de curso após a escolha.

As aulas serão ministradas por professores especialistas de cada língua, efetivos ou em designação temporária da Rede Estadual. Para isso, o professor receberá uma formação de aperfeiçoamento metodológico destinada à utilização do material do estudante.

Saiba mais lendo o Edital nº 10/2023