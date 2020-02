Inscrições para residência multiprofissional em saúde coletiva começam hoje (11)

Começa hoje (11) e segue até quinta-feira (13), o período para as inscrições para o processo seletivo de candidatos ao preenchimento de vagas no Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva (Ênfase em Vigilância em Saúde).

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, em formulário eletrônico disponível em www.saude.es.gov.br/icepi. Não serão aceitos documentos enviados pelo correio ou por qualquer outra forma de encaminhamento não previsto no edital.

Podem se inscrever no programa os candidatos que tenham concluído o curso de graduação que o habilita na respectiva categoria profissional, em instituição reconhecida pelo MEC e que esteja com o diploma registrado no conselho de classe.

Também podem se inscrever os candidatos que estejam na condição de estudante concluinte do curso de graduação com data de término até o dia 28 de fevereiro deste ano, ou ainda aqueles que tenham concluído o curso de graduação no exterior, desde que possuam diploma validado por uma instituição nacional de acordo com a legislação em vigor.

A seleção será por meio de prova objetiva que será realizada no dia 17 de fevereiro, em Vitória, a partir das 14h. O resultado final será divulgado no dia 21 de fevereiro.

Para acessar o edital completo do programa de residência multiprofissional em saúde coletiva, clique aqui.

Mais informações pelo e-mail icepi.coreme@saude.es.gov.br ou pelo telefone (27) 3347-5782.