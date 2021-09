Internet de graça em praças do município da Serra

Moradores da Serra já contam com internet gratuita nas praças públicas que estão sendo revitalizadas no município. Quem frequenta as praças Michelangelo e Chico Bento, no Parque Residencial Laranjeiras, por exemplo, já pode desfrutar do Wifi gratuito instalado no local.

O projeto “Wi-Fi Público” visa levar para o povo serrano o serviço de acesso à internet gratuita em praças, centros comerciais, pontos turísticos e na orla das praias. A ação faz parte do programa “Cidade Humana, Inteligente, Criativa e Sustentável”.

A implantação nas praças em Laranjeiras foi realizada em agosto. No cronograma do projeto, os próximos locais contemplados serão as Praças Maringá, Novo Horizonte, Segunda Avenida, Planalto Serrano Bloco A, Campinho da Serra I e, ainda, Praça da Luz.

A secretária de Planejamento Estratégico e Tecnologia, Juliana Costa, afirma que o objetivo é que o munícipe tenha acesso a novas oportunidades por meio da internet, que abre portas para o mundo, tanto para educação, quanto para networking, entre outras.

“Promover a transformação digital é colocar a Serra em um patamar de cidade que pensa no futuro”, pontua.

Serra, Cidade Humana, Inteligente, Criativa e Sustentável

Em sua primeira etapa, o programa tem o objetivo de construir o Plano de Transformação Inteligente da Cidade para os anos 2021 até 2040, que vai tornar a Serra uma cidade humana, inteligente, criativa e sustentável, conforme estabelecido no Plano de Governo 2021/2024. O decreto do programa foi publicado em maio deste ano.