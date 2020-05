ITAPEMIRIM | Secretaria de Cultura desenvolve Live com o tema “A hora da leitura”

A Biblioteca Municipal de Itapemirim promoverá nesta quinta-feira (07), às 14h30min, mais uma live no facebook da Prefeitura. O tema desta semana será “A hora da leitura”, com a professora Andressa Paz Moreira.



Além da leitura e interpretação de clássicos infantis, as crianças poderão aprender a confeccionar brinquedos com materiais recicláveis.



A intenção da Secretaria de Cultura é incentivar a literatura durante este período de distanciamento social.



Vale destacar que a Biblioteca “Thomé de Souza Machado” possui um vasto acervo literário e para evitar aglomerações tem atendido a população pelo telefone. Os interessados podem reservar seus livros e buscá-los sem precisar entrar na biblioteca.

Telefone: (28) 3529-5241.