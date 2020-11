Itapemirim vai distribuir novos uniformes escolares para o ano letivo 2021

Antes mesmo de iniciar o ano letivo de 2021, o Município de Itapemirim já definiu o planejamento para toda a Rede Escolar. A boa notícia foi confirmada nesta sexta-feira, 27 de novembro, pela Secretária Municipal de Educação, Viviane da Rocha Peçanha, onde serão distribuídos aproximadamente 8 mil kits de uniformes escolares para os alunos do ensino fundamental, educação infantil e EJA.

A distribuição dos uniformes ocorrerá após todas as escolas tomarem as medidas dos seus respectivos alunos, seguindo todas as normas de higiene preconizada pelo Ministério da Saúde, para evitar o contágio do novo coronavírus. Os uniformes terão um design moderno, na cor azul predominante, conforme escolhido em consulta com profissionais da secretaria de educação.

Segundo a Secretária, cada kit vai conter uma bermuda em helanca, uma calça comprida, uma jaqueta manga longa, duas camisas manga curta branca gola V, uma camisa manga curta azul gola V, uma camisa manga longa gola V, um tênis escolar e três pares de meia. “Esta aquisição é um atendimento à solicitação de toda a comunidade escolar, sendo que os novos uniformes serão mais confortáveis e fáceis de limpar”, declarou Viviane.

A Secretaria de Educação informa que este é o período de rematrícula e de matrícula nova em Itapemirim, onde serão aproveitadas também para fazer esse levantamento das medidas dos alunos. Após a coleta dos dados, as roupas prontas já serão separadas e enviadas para o educandário, logo os kits serão entregues aos pais ou responsáveis pelos alunos.