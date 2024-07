Itarana promove 6º Tombo da Papa: confira a programação

today30 de julho de 2024 remove_red_eye51

Itarana se prepara para receber, de 02 a 04 de agosto, o 6º Tombo da Papa, inspirado no tradicional Tombo da Polenta de Venda Nova do Imigrante. O evento, que celebra a cultura local e impulsiona o turismo, terá seu ponto alto no dia 03 de agosto, quando um caldeirão de 140 quilos de papa será despejado em um grande tabuleiro para ser distribuído entre os participantes, simbolizando a união e a fartura da comunidade.



Além do espetáculo principal, a programação incluirá diversas atividades culturais e de entretenimento, como apresentações de música e dança folclóricas, exposições de artesanato local e oficinas culturais. “O Tombo da Papa é uma festa que celebra a história e fortalece a comunidade local, destacado a riqueza cultural da região”, afirmou o secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos.



A história da papa está profundamente ligada a do município de Itarana, marcada pela chegada de imigrantes italianos e pomeranos que trouxeram a tradição do cultivo do milho. Atualmente, a papa de milho é uma iguaria apreciada e o evento é um tributo à herança cultural da região, reconhecendo a importância das tradições que moldaram a identidade local.



Confira a programação diversificada do 6º Tombo da Papa, que promete agradar a todas as idades:

02 de agosto (sexta-feira)

18h – Abertura da exposição de fotos Itaranenses

18h30 – Recreação infantil

19h30 – Desfile Rei e Rainha do Tombo da Papa 2024 – Categoria 05 a 11

21h – Apresentação Cultural: Frau Karolin com Casamento Pomerano

21h30 – Show com Ferrari e banda

03 de agosto (sábado)

08h – Colheita do Milho

13h – Jogo dos Veteranos

15h – Início dos Preparativos para o Tombo da Papa

15h30 – Espaço Sebrae: Atendimento sob Medida para Você

15h30 – Jogo Feminino (Campo Society)

16h – Oficina de Artesanato à Base de Milho

17h – Aula Show de Culinária do Milho com o Senac

17h30 – Apresentação Cultural

18h – Show do Forró Dominium

20h – Show com Leandro e Thiago

21h – Tombo da Papa

22h30 – Show com Alex Baladeiro e banda

04 de agosto (domingo)

08h – Início do 2º Torneio do Tombo da Papa categoria sub 11

09h – Recreação em Família

10h – Aula Show de Culinária do Milho Infantil com o Senac

10h30 – Show com Diego Fardin

11h – Almoço e completo serviço de bar

13h – Banda Marcial de São Roque do Canaã

14h – Sorteio de Rifa

20h – Show com Leandro e Thiago

22h30 – Show com Alex Baladeiro e Banda

Local: Estádio Municipal “Domingos André Coan”, em Itarana