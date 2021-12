Começa amanhã (29), em Jacaraípe, a Feira de Arte, Cultura e Gastronomia

Incentivo à cultura local, ao turismo e ao empreendedorismo, evento na Praça Encontro das Águas irá comercializar produtos de artesanato, trabalhos manuais, de confecção, além de flores, bolsas, cangas, peças em madeira, decorativas e acessórios.

A Feira de Arte, Cultura e Gastronomia da Serra começa amanhã (29) e vai até domingo (2 de janeiro), das 16 às 22 horas, na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe.

A feira será promovida pela Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e terá a entrada gratuita.



O público alvo são artesãos, microempreendedores individuais (MEI’s), pessoas da Economia Solidária e da agricultura familiar, além da comunidade local e turistas.



Ao todo, serão 80 expositores, sendo a maioria da Serra. Eles vão comercializar produtos de artesanato, trabalhos manuais, de confecção, além de flores, bolsas, cangas, peças em madeira, decorativas e acessórios.



Na parte de alimentação, será possível degustar doces, salgados, hambúrgueres e cervejas.



“O objetivo da Aderes com a feira é apoiar o pequeno negócio, os microempreendedores”, declarou o gerente de Economia Solidária da Aderes, Renato Alexandre Rangel de Jesus.



O deputado estadual Bruno Lamas, um dos incentivadores da feira em Jacaraípe, também comemorou o fato da iniciativa do governo do Estado desenvolver as potencialidades turísticas da Serra.



“No início do verão temos uma grande oportunidade de valorizarmos a nossa cultura local. Convido todas as famílias a participarem”, afirmou Bruno.



foto divulgação