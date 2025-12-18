Jaguaré recebe pacote de obras do governo

18 de dezembro de 2025

Revitalização do asfalto até Giral, reforma do campo de futebol do JP, inauguração da UBS de Novo Tempo e investimentos em escolas, praças e esporte estão na lista de entregas ao município, após indicações do deputado Gandini

O deputado estadual Fabrício Gandini (PSD) esteve em Jaguaré, no último dia 12, para acompanhar de perto a entrega de um importante pacote de obras e o anúncio de novos investimentos do governo do Estado, liderado pelo governador Renato Casagrande e pelo vice-governador Ricardo Ferraço.

As ações atendem diretamente a indicações apresentadas pelo mandato de Gandini, reforçando a atuação parlamentar voltada às demandas reais da população.

Durante a agenda oficial, o deputado participou da entrega de escolas, unidades de saúde, praças, além do anúncio da construção e reforma de equipamentos esportivos, com destaque para a comunidade de Giral, onde será realizada a reforma do campo de futebol do JP.

“É gratificante ver que o trabalho do nosso mandato gera resultados concretos. São obras que melhoram a mobilidade, fortalecem a saúde, valorizam o esporte e impactam diretamente a qualidade de vida das famílias de Jaguaré”, destacou Gandini.

Ao lado do governador Renato Casagrande, do vice Ricardo Ferraço, do prefeito Marcos Guerra e da vereadora Rangélica Rosato, parceira do mandato no município, Gandini acompanhou uma série de entregas e anúncios importantes:

– Revitalização do campo de futebol do JP, em Giral, fortalecendo o esporte e o lazer na comunidade;

– Reforma asfáltica de 9,5 quilômetros no trecho que liga a sede de Jaguaré à comunidade de Giral, por meio do Programa Caminhos do Campo, garantindo mais segurança, mobilidade e apoio ao escoamento da produção rural;

– Inauguração da Unidade Básica de Saúde de Novo Tempo, ampliando o acesso da população aos serviços de atenção primária.

Além dessas conquistas, a agenda oficial incluiu a entrega e autorização de investimentos em praças públicas, ginásios esportivos, quadras poliesportivas, escolas municipais e novas unidades de saúde, consolidando um amplo pacote de obras que fortalece o desenvolvimento urbano e rural do município.

Na área da saúde, também foram inauguradas as UBS de Novo Tempo e Boa Vista, com investimentos que superam R$ 4 milhões, além da autorização de novos recursos para reforma e ampliação de unidades existentes.

Já na educação, foram anunciados mais de R$ 4,5 milhões para a continuidade da reforma e ampliação da EMEF Patrimônio Nossa Senhora de Fátima.

Para Gandini, a presença em Jaguaré simboliza mais do que a entrega de obras. “Nosso mandato trabalha ouvindo as comunidades, apresentando indicações e acompanhando cada etapa até a entrega. Jaguaré é um exemplo de como a boa articulação política transforma pedidos em realidade”, afirmou o deputado.

créditos Gleberson Nascimento