Juliana Moretto emplaca “Foi Sorte” no Top 20 do Instagram e bate 1 milhão no YouTube

9 de maio de 2025

A nova promessa do sertanejo bate a posição #19 entre as músicas mais ouvidas e com mais criações na meta

A nova promessa do sertanejo, Juliana Moretto, comemora uma fase de grande ascensão na carreira. Sua canção “Foi Sorte” acaba de entrar no Top 20 do Instagram na posição #19 entre as músicas mais ouvidas e com mais criações, e ainda ultrapassou a marca de 1 milhão de visualizações no YouTube.

Gravada no conceituado Studio Stage, em São Paulo, a faixa é mais um passo firme na consolidação de sua trajetória. Com uma voz marcante e presença de palco carismática, Juliana vem conquistando público e crítica com sua autenticidade e talento.

Com mais de 500 mil seguidores no Instagram, milhões de visualizações no YouTube e agora figurando entre as músicas mais ouvidas e com mais criações no Instagram, Juliana Moretto confirma seu nome entre as artistas em ascensão do sertanejo nacional. “Foi Sorte” não apenas mostra sua força artística, mas também representa a identificação direta com o público.

“Esse momento é muito especial pra mim. Ver minha música sendo cantada, usada em vídeos e recebendo tanto carinho só reforça que estou no caminho certo”, declara Juliana.

Vivendo uma fase de forte projeção, Juliana segue com uma agenda lotada de compromissos, que inclui shows ao vivo, programas de TV e uma extensa turnê de rádios pelo Paraná.

Agenda

09/05 – Cola Mais Podcast

11, 13, 18 e 27/05 – Shows em São Paulo

17/05 – RedeTV – Mega Sonho

19 a 23/05 – Tour de rádios por mais de 20 cidades do Paraná

26/05 – Londrina RIC TV/Record – Programa Siqueira Martins TV Tarobá/Band – Programa Canção e Viola

28/05 – Rede Brasil – Programa “Papo em Dia”