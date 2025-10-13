Juliana Moretto lança DVD completo “Foi Sorte” com a faixa inédita “Por um Triz”

today13 de outubro de 2025 remove_red_eye15

A cantora Juliana Moretto, uma das apostas mais promissoras da nova geração do sertanejo, lança oficialmente seu novo projeto audiovisual: o DVD “Foi Sorte”, que chega ao mercado com oito faixas de puro romantismo.

Gravado no consagrado Studio Stage, em São Paulo, o projeto consolida a artista como uma voz crescente e autêntica no cenário sertanejo nacional.

O destaque do DVD é a faixa “Por um Triz”, escolhida como música de trabalho. Intensa, emocional e profundamente identificável, a canção retrata o limite de uma relação prestes a desabar; um ponto de ruptura em que o amor ainda resiste, mas já está ferido demais.

“É a última vez que eu passo pano pra esse nosso amor que ainda não tá quebrado, mas metade já trincou”, diz a letra, em um dos versos mais marcantes. O projeto ainda traz participações especiais, como a faixa Prenda, ao lado de Frank Aguiar.

Juliana Moretto vive um dos momentos mais intensos de sua trajetória artística. Em 2024, ganhou projeção nacional ao se tornar semifinalista do reality show Canta Comigo 6, da Record TV, onde conquistou 95% de aprovação dos jurados. Desde então, ampliou sua presença nas mídias com participações em emissoras como RedeTV!, TV Aparecida, RIC TV, Band e Rede Brasil, além de engajar uma base sólida de fãs nas redes sociais, com mais de 450 mil seguidores no Instagram e milhões de visualizações em seus vídeos no YouTube.

O single Foi Sorte, que dá nome ao novo DVD, foi o ponto de virada que alavancou a nova fase da artista: a música ultrapassou 1 milhão de views no YouTube, entrou no Top 14 do Instagram entre as mais ouvidas e criadas na plataforma, e pavimentou o caminho para esse novo trabalho audiovisual. Ao longo de 2024, Juliana realizou mais de 150 apresentações ao vivo, incluindo eventos corporativos para grandes marcas como Bradesco, sempre levando ao palco um show potente, vibrante e emocional.

Ouça aqui:

https://open.spotify.com/intl-pt/album/3gPdtN8oS2Fb4KN4zOl7u0 https://www.youtube.com/watch?v=tQeAj3PLiqo