Juliana Moretto lança três novas faixas do EP “Acústico Vol. 2” com clássicos do sertanejo

today21 de novembro de 2025 remove_red_eye9

A cantora Juliana Moretto, uma das vozes em ascensão no cenário sertanejo nacional, presenteia seus fãs com o lançamento de três novas faixas que integram seu aguardado projeto “Acústico Vol. 2”.

As canções, que já estão disponíveis em seu canal oficial do YouTube, são releituras emocionantes de grandes clássicos da música sertaneja, reforçando a versatilidade e a profundidade interpretativa da artista.

As novas músicas de trabalho incluem interpretações sensíveis de “Fogão de Lenha” e “Eu Menti”, da icônica dupla Chitãozinho & Xororó, além de “Filho Adotivo”, sucesso imortalizado na voz de Sérgio Reis.

Com arranjos minimalistas que destacam a potência de sua voz e o sentimento de cada composição, Juliana Moretto propõe uma experiência intimista, conectando-se de forma ainda mais profunda com seu público.

Este lançamento dá continuidade ao sucesso do “Acústico Vol. 1”, que apresentou um repertório equilibrado entre sucessos autorais e clássicos do gênero. O primeiro volume incluiu faixas como “Foi Sorte”, que alcançou o Top 15 em popularidade no Instagram e ultrapassou 1 milhão de visualizações no YouTube, além de “Versão Feminina”, “Rostinho Novo” e “Engolir a Seco”. O EP também trouxe releituras de “Foi Deus” (Edson & Hudson) e “Meu Disfarce” (Chitãozinho & Xororó), consolidando a identidade da cantora.

Gravado, captado e produzido no Domus Music Studio, o novo projeto audiovisual de Juliana Moretto é composto por um total de 10 faixas que unem a emoção do sertanejo raiz à força do sertanejo moderno. O formato acústico revela um lado mais íntimo e cru de sua voz marcante, valorizando a força feminina no cenário contemporâneo e seu respeito às raízes musicais brasileiras.

O projeto é mais um marco na carreira da artista, que segue se consolidando com autenticidade e uma forte presença no mercado musical.

A excelência sonora do projeto é garantida por uma ficha técnica de peso. Acompanhando a voz de Juliana Moretto, o projeto conta com a maestria do violão de Marcellus Meirelles e a sensibilidade da sanfona de Júlio Werner. A produção musical ficou a cargo do Domus Studio, com a mixagem final realizada pelo Studio Mor.