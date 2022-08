Justiça Eleitoral dá sinal verde para candidatura do deputado Bruno Lamas à reeleição na Assembleia

today22 de agosto de 2022 remove_red_eye116

Deputado estadual teve o nome deferido pelo juiz eleitoral Rogério Moreira Alves. O parlamentar escolheu o ex-vereador da Serra, Fábio Latino, para coordenar a sua campanha, que será lançada oficialmente no dia 3, às 9h, no Restaurante Chico Bento, em Manguinhos

O juiz eleitoral Rogério Moreira Alves deu hoje (22) o sinal verde para candidatura do deputado estadual Bruno Lamas (PSB) à reeleição na Assembleia Legislativa.

“Defiro o pedido de registro de candidatura formulado por Bruno Lamas para concorrer ao cargo de deputado estadual. Os requisitos para o deferimento do registro de candidatura foram integralmente preenchidos, não tendo havido impugnação ou notícia de inelegibilidade”, declarou o magistrado.

Aos 45 anos, Bruno está no seu segundo mandato de deputado estadual. Ele é autor das leis: que prorroga o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em seis vezes, a partir de janeiro de 2023; que põe fim aos radares ocultos, os chamados pardais; que garante ao pedagogo o direito de exercer duas cadeiras no serviço público; além da Lei dos Estagiários, que reconhece o estágio como experiência nos concursos públicos.

COORDENADOR

A decisão da Justiça Eleitoral foi comemorada pelo parlamentar, que escolheu o ex-vereador da Serra Fábio Latino Araújo (PSB), o Fábio Latino, como coordenador da sua campanha.

Latino obteve 1.795 votos na eleição de 2016 e ficou como 25º mais votado dentre os 640 candidatos, assumindo o mandato em fevereiro de 2020 após o trágico acidente de automóvel que levou à morte o ex-vereador Cabo Porto.

O ex-vereador, que em 2020 foi o 13º mais votado com 2.014 votos entre 749 candidatos, não foi eleito devido às regras de quociente eleitoral. Ele é um apoiador do deputado desde 2010 e, em 2021, foi convidado a integrar a equipe do parlamentar.

Latino foi líder estudantil, atuou e coordenou projetos sociais como Juventude ativa. De família humilde, atuou por mais de 10 anos em movimento popular, com destaque para a liderança comunitária do seu bairro, Taquara II. Também coordenou as unidades de saúde de Pitanga, Porto Canoa, Vila Nova de Colares, Jardim Carapina e Taquara I.

“Aceitei o convite porque Bruno é um parlamentar que tem muitos projetos relevantes para a sociedade capixaba. E fazer o eleitor conhecer essa relevância não é só uma motivação, mas também um grande desafio”, declarou.

O deputado Bruno Lamas terá sua candidatura lançada oficialmente no próximo dia 3, às 9h, no Restaurante Chico Bento, em Manguinhos.

foto Assessoria Parlamentar