K9: saiba como a “droga zumbi” afeta o cérebro

today7 de agosto de 2023 remove_red_eye41

De acordo com o Pós PhD em neurociências, Dr. Fabiano de Abreu Agrela, apesar de já ser observado há mais de 15 anos, ainda não se sabe como o uso prolongado da “droga zumbi” afeta o cérebro

A K9 é uma droga sintética que imita os efeitos da maconha de forma potencializada com uma alta concentração de THC – tetra-hidrocanabinol, o principal componente ativo da maconha. Ela é produzida através da pulverização de plantas com produtos químicos que atuam no cérebro facilitando a assimilação de canabinóides, tornando os efeitos da droga ainda maiores, podendo superar em 50 vezes a morfina.

Quais os riscos do uso de k9?

Por ser mais potente do que a maconha comum, a K9 gera o que foi chamado de “efeito zumbi”, por fazer o usuário perder sua percepção da realidade.

Dentre os principais efeitos causados pela “droga zumbi”, estão alucinações, paranoia, ansiedade, convulsões, taquicardia, perda dos sentidos, incapacidade de comunicação, confusão mental, sonolência, tontura, entre outros.

Quais os impactos da “droga zumbi” no cérebro?

De acordo com o Pós PhD em neurociências, Dr. Fabiano de Abreu Agrela, ainda não se sabe todos os efeitos da droga a longo prazo, mas se sabe que ele pode desencadear algumas condições neurológicas.

“Apesar de já se observar o uso da droga K9 há cerca de 15 anos, não se sabe como o seu consumo a longo prazo pode impactar o cérebro de forma permanente”.

“De acordo com o CDC – Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA – o K9 pode desencadear problemas psiquiátricos e neurológicos, mas além disso, sabe-se que a droga pode causar AVCs e provocar esquizofrenia e depressão”, afirma Dr. Fabiano de Abreu.

“O grande perigo dessa substância é o uso indiscriminado de produtos químicos que afetam a forma como o cérebro recebe os sinais de canabinóides, isso aliado à perda de percepção de sentidos e raciocínio durante o efeito da droga, o que pode vir do efeito em diversas áreas do cérebro, como o lobo frontal, temporal e parietal, prejudicando habilidades como comunicação, raciocínio e percepção sensorial, fazendo com que o usuário perca o contato com a realidade”, explica.