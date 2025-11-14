Léo Santana, Durval Lelys, Tomate e Paulo Ricardo comandam o Verão Guriri 2026

today14 de novembro de 2025 remove_red_eye30

Competições esportivas, trios elétricos e shows gratuitos prometem movimentar o balneário mais famoso do Norte capixaba entre dezembro e fevereiro

Guriri se prepara para viver um verão histórico. De 31 de dezembro de 2025 a 1º de fevereiro de 2026, o balneário de São Mateus, no Norte capixaba, recebe o Verão Guriri 2026 — uma programação gratuita com grandes shows, trios elétricos, competições esportivas e atividades culturais que prometem movimentar a orla durante toda a estação.

A programação começa na virada do ano, com o show do cantor Tatau, ex-vocalista da banda Araketu, que promete levantar o público ao som de grandes sucessos do axé e abrir em alto astral a temporada. Entre as atrações nacionais já confirmadas durante o período estão Léo Santana, Durval Lelys, Tony Salles, Paulo Ricardo e Tomate, nomes que garantem uma agenda repleta de hits e energia.

Tony Salles, ex-vocalista do Parangolé, vai levantar o público com sucessos como “Abaixa Que É Tiro” e “Perna Bamba”. O “Gigante” Léo Santana também sobe ao palco com músicas que fazem todo mundo cantar, como “Posturado e Calmo” e “Zona de Perigo”.

SE INSCREVA NO CANAL DO JORNAL HORA AGHÁ E ATIVE O SININHO

https://www.youtube.com/channel/UCa-h2IsWQB4LGEptlHtTImw

O axé baiano ganha ainda mais força com Durval Lelys, eterno líder do Asa de Águia, que promete um show repleto de clássicos como “Dança do Vampiro” e “Bota pra Ferver”. Já Paulo Ricardo traz o pop rock marcante dos anos 80, com canções icônicas como “Olhar 43” e “Rádio Pirata”. Fechando o line-up nacional, o contagiante som de Tomate promete uma apresentação vibrante, cheia de energia e com a cara do verão.

Além das atrações consagradas, o palco também será espaço para novos sons e talentos. O CountryBeat, projeto dos capixabas Mateus Félix e Leo Souzza, traz uma mistura envolvente de sertanejo, funk e música eletrônica. O público também vai curtir o som contagiante da banda Cheiro de Amor, além de DJs e bandas regionais que animarão as Tardezinhas e os luais à beira-mar.

Toda a estrutura será montada na Praça Central de Guriri, que receberá um grande palco e trios elétricos circulando pelo principal ponto do balneário.

Muito mais que música

O Verão Guriri 2026 vai além dos palcos. Durante o mês de janeiro, o balneário também será cenário para competições esportivas como futevôlei, beach tennis, vôlei de praia e handebol de areia, reunindo atletas e apaixonados por esporte em disputas vibrantes à beira-mar.

A programação se completa com a Feira de Negócios de Guriri, espaço dedicado ao artesanato, à economia criativa e à gastronomia local, valorizando o talento e a produção capixaba.

Programação já anunciada

31/12 – Show da Virada com Tatau e queima de fogos

02/01 – Tony Salles

04/01 – Léo Santana

07/01 – Luau

10/01 – Início dos Jogos Esportivos (Futevôlei) / Tardezinha – DJs

11/01 – Encerramento Futevôlei

14/01 – Luau

16/01 – Durval Lelys

17/01 – Início Beach Tennis / Tardezinha – DJs

18/01 – Encerramento Beach Tennis

21/01 – Luau

23/01 – CountryBeat

24/01 – Cheiro de Amor / Vôlei de Praia / Tardezinha – DJs

25/01 – Arena Livre

28/01 – Luau

30/01 – Paulo Ricardo

31/01 – Tomate / Handebol de Areia / Tardezinha – DJs

01/02 – Arena Livre