Levantamento mostra que Brasil tem 422 mil médicos aptos a atuar no enfrentamento à pandemia

10 de junho de 2020

O Brasil tem hoje 422 mil médicos aptos a atuar no combate ao novo coronavírus. É o que mostra um levantamento do Conselho Federal de Medicina (CFM), em parceria com a Universidade de São Paulo (USP). Esse total representa médicos e médicas com menos de 60 anos de idade.

A pesquisa mostra que, entre janeiro e maio deste ano, quase dez mil novos médicos concluíram a graduação no Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais concentram, juntos, mais de 37% do total de formados.

Segundo o CFM, o aumento recente no número de profissionais tem impacto na evolução da razão médicos por mil habitantes, indicador usado em comparações regionais.

Isso quer dizer que o Brasil passou a ter 2,5 médicos por mil habitantes. Essa razão é superior à de países como Coreia (2,3), Polônia (2,4) e Japão (2,4).

Mas o levantamento mostra também que a distribuição desses profissionais é desigual entre os estados. Pelo menos oito estados possuem razão de profissionais por mil habitantes igual ou superior ao índice brasileiro, como Distrito Federal (5,1), Rio de Janeiro (3,7) e São Paulo (3,2).