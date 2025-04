“LISPECTORANTE” marca estreia nos cinemas para o dia 8 de maio

Estrelado por Marcélia Cartaxo, longa da diretora Renata Pinheiro se inspira nos escritos de Clarice Lispector para narrar uma história sobre o poder da fantasia frente à dureza da realidade

LISPECTORANTE, novo longa da diretora pernambucana Renata Pinheiro (“Carro Rei”, “Amor, Plástico e Barulho”), chega aos cinemas brasileiros em 8 de maio, com distribuição da Embaúba Filmes. Uma produção Aroma Filmes, o longa traz a atriz Marcélia Cartaxo, que protagonizou a clássica adaptação de “A Hora da Estrela”, como uma mulher com sede de viver, que encontra na fantasia uma maneira de encarar a dura realidade da vida.

Como o título bem sugere, LISPECTORANTE é inspirado por reflexões de Clarice Lispector, uma das autoras mais importantes do século, que morou no bairro da Boa Vista, em Recife, antes de se mudar para o Rio de Janeiro. É justamente ali, numa região da capital pernambucana tão cheia de história e, ainda assim, abandonada, que o espectador é apresentado à protagonista Glória Hartman (Cartaxo).

Passando por uma crise existencial e financeira, Glória volta para sua cidade natal em busca de um recomeço. Porém, mais do que um reencontro consigo mesma, a mulher descobre nas ruínas onde morou a escritora um chamado para o fantástico, capaz de se sobrepor à dureza da realidade.

“O filme se passa durante as semanas que antecedem um carnaval de rua, na vida de uma mulher que, assim como os artistas, tem a necessidade de transformar as coisas para tornar a realidade maior”, explica Pinheiro, cineasta premiada nos festivais de cinema de Gramado e Brasília. “LISPECTORANTE é um filme sobre o esquecido, o ignorado, o inexistente. Sobre a alma de uma mulher de 60 anos, uma cidade abandonada, um sobrado em ruínas e um andarilho romântico.



Com uma narrativa original e lírica, LISPECTORANTE convida o espectador a refletir sobre memória e desejo através do olhar doce, ávido e curioso de uma mulher madura. Além de Cartaxo, o longa ainda é estrelado por Pedro Wagner, Grace Passô, Clara Pinheiro, Gheuza e Karina Buhr.

Sinopse

Glória Hartman, uma mulher madura que atravessa uma crise existencial e financeira, volta para sua cidade natal, que passa por um processo de abandono. Através de uma fenda nas ruínas de onde morou a escritora Clarice Lispector, Glória começa a ver cenas fantásticas que vão alterar sua vida.

Ficha técnica

Direção: RENATA PINHEIRO

Roteiro: RENATA PINHEIRO e SERGIO OLIVEIRA

Empresa Produtora: AROMA FILMES

Produção: SERGIO OLIVEIRA

Direção de Arte: JOANA CLAUDE e ANANIAS DE CALDAS

Fotografia: WILSSA ESSER

Montagem: RENATA PINHEIRO e QUENTIN DELAROCHE

Elenco: PEDRO WAGNER, GRACE PASSÔ, CLARA PINHEIRO, MARCÉLIA CARTAXO e GHEUZA, KARINA BUHR