Longa de Rodrigo Aragão, ‘Prédio Vazio’, receberá investimento de R$ 100 mil

today5 de fevereiro de 2025 remove_red_eye42

O filme capixaba ‘Prédio Vazio’, de Rodrigo Aragão, receberá um investimento de R$ 100 mil da distribuidora para a sua campanha de lançamento

A distribuidora Retrato Filmes anunciou na Cerimônia de Encerramento da 28ª Mostra de Cinema de Tiradentes, o prêmio de distribuição ao filme de terror capixaba “Prédio Vazio”, do diretor Rodrigo Aragão, concedendo um contrato de distribuição e um investimento no valor de R$ 100 mil para a campanha de lançamento da produção, reforçando a missão da empresa de ampliar a visibilidade de produções nacionais independentes.

Daniel Pech e Felipe Lopes, fundadores da Retrato Filmes, celebram a parceria com o festival: “A Mostra de Tiradentes é um marco para o cinema autoral brasileiro e sempre foi uma referência na descoberta de novos olhares e filmes que trazem inovação. É um local onde o novo encontra seu espaço para aparecer e fez parte da nossa trajetória profissional de diversas formas. Começar o ano com esta nova parceria é reforçar essa sinergia entre o perfil da Mostra e o da Retrato no compromisso de descobrir novos talentos. Criar o Prêmio Retrato Filmes neste contexto é uma maneira de intensificar nosso engajamento com a diversidade de narrativas e com o potencial do audiovisual independente brasileiro.”

Prédio Vazio

Sinopse: a jovem Luna parte em uma jornada em busca de sua mãe, desaparecida no último dia de Carnaval em Guarapari. Suas buscas a levam a um antigo edifício aparentemente vazio, mas habitado por almas atormentadas.

Ficha técnica

Produção: Mayra Alarcón e Rodrigo Aragão

Roteiro: Rodrigo Aragão

Montagem: Thiago Amaral

Fotografia: Alexandre Barcelos

Direção de Arte: Priscilla Huapaya

Empresa produtora: Fábulas Filmes Ltda

Elenco: Gilda Nomacce, Rejane Arruda, Lorena Corrêa, Caio Macedo, Telma Lopes, Walter Filho e Leonardo Magalhães