Luais e shows gratuitos reúnem mais de 15 atrações no Norte capixaba; se programe

today9 de janeiro de 2026 remove_red_eye86

Shows, trios elétricos, esportes e atividades culturais movimentam Guriri até o próximo mês

Praia cheia e muita música. Guriri já vive o clima do verão com uma programação cultural que ocupa a orla ao longo da temporada. Até 1º de fevereiro, o balneário mais famoso do Norte do Espírito Santo recebe o Verão Guriri 2026, com atrações gratuitas que reúnem música, esportes e opções de lazer. Neste fim de semana, a agenda segue aquecida, com shows e atividades do início da tarde até a noite, mantendo o balneário em ritmo de verão.

Nesta sexta-feira (09), Ygor Ferreira sobe ao palco principal às 21h e em seguida, às 23h30, Carlinhos Rocha encerra a noite. Já no sábado (10), a partir das 15h, DJ Sista Ilú, Resenha do Carreta, DJ Cocão, O Giro e Léo Lima agitam balneário.

Às quartas-feiras, o balneário recebe o Luau, com shows em um palco montado na areia da praia. No sábado, Guriri conta com atrações musicais, atividades esportivas e ações de lazer, na Tardezinha, que reúne música e esporte ao longo do dia. A programação geral também se estende às sextas e domingos.

Na próxima semana, o axé também tem presença garantida com Durval Lelys, eterno líder do Asa de Águia, em um show repleto de clássicos que marcaram gerações, como “Dança do Vampiro” e “Bota pra Ferver”. No fim do mês, Paulo Ricardo leva ao palco os grandes sucessos do pop rock nacional dos anos 1980, como “Olhar 43” e “Rádio Pirata”. Fechando o line-up nacional, Tomate promete uma apresentação vibrante, com a cara do verão e do carnaval.

Além das atrações consagradas, o Verão Guriri abre espaço para novos talentos e projetos que dialogam com diferentes públicos. O CountryBeat, dos capixabas Mateus Félix e Leo Souzza, mistura sertanejo, funk e música eletrônica. O público também vai curtir a energia da banda Cheiro de Amor, além de DJs e bandas regionais que animam as tradicionais Tardezinhas e os luais à beira-mar.

Com grandes nomes da música nacional passando pelo balneário, trios elétricos, competições esportivas e atividades culturais, o Verão Guriri já se consolida como um dos eventos mais aguardados da temporada. Na última semana, atrações como Léo Santana, Tatau, Tony Salles e Pele Morena, marcaram presença e deram o tom do alto astral que vai marcar todo o verão.

Muito mais que música

O Verão Guriri 2026 vai além dos palcos. Durante o mês, o balneário também se transformou em cenário para competições esportivas como futevôlei, beach tennis, vôlei de praia e handebol de areia, reunindo atletas e apaixonados por esporte em disputas vibrantes à beira-mar.

A programação se completa com a Feira de Negócios de Guriri, espaço dedicado ao artesanato, à economia criativa e à gastronomia local, valorizando o talento e a produção capixaba.

Confira a programação cultural completa confirmada até o momento:

09/01 – Sexta-feira

21h: Ygor Ferreira

23h30: Carlinhos Rocha

10/01 – Sábado

15h: DJ Sista Ilú

16h30: Resenha do Carreta

18h: DJ Cocão + Concurso Garota Verão

21h30: 0 Giro

00h: Léo Lima

Início dos Jogos Esportivos (Futevôlei)

11/01 – Domingo

Encerramento Futevôlei

14/01 – Quarta-feira

Luau

16/01 – Sexta-feira

Durval Lelys

17/01 – Sábado

Início Beach Tennis

Tardezinha – DJs

18/01 – Domingo

Encerramento Beach Tennis

21/01 – Quarta-feira

Luau

23/01 – Sexta-feira

CountryBeat

24/01 – Sábado

Cheiro de Amor

Vôlei de Praia

Tardezinha – DJs

25/01 – Domingo

Arena Livre

28/01 – Quarta-feira

Luau

30/01 – Sexta-feira

Paulo Ricardo

31/01 – Sábado

Tomate

Handebol de Areia

Tardezinha – DJs

01/02 – Domingo

Arena Livre