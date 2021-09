Maiara e Fernando Zor se separam após seis meses de noivado

today5 de setembro de 2021 remove_red_eye20

Maiara e Fernando Zor não estão mais juntos. De acordo com informações do colunista Léo Dias, do portal Metrópoles, fontes próximas ao ex-casal confirmam o término do noivado de seis meses.

Conforme revelado pela coluna, Maiara e Fernando Zor se separaram por conta de ciúmes por parte do cantor. Segundo Dias, o compositor tentou manter a artista de 33 anos afastada de Henrique, da dupla com Juliano.

Fernando inclusive teria proibido a ex de cantar as músicas gravadas por Henrique e Juliano. A sertaneja, no entanto, interpretou uma canção da dupla e irritou o músico – que parou de usar a aliança de noivado após o episódio.

O desgaste no relacionamento também influenciou no término. Fontes ainda revelaram que a empresária sempre acabava cedendo às insistências de Fernando após as crises, porém a situação parece diferente no momento.

fonte MSN