Maior evento de rap e trap do ES arrecada mais de 22 toneladas de alimentos

today2 de julho de 2023 remove_red_eye124

Ação sugerida pelo presidente da Ales, deputado Marcelo Santos, vai beneficiar três instituições

No sábado, 1º de julho, o estádio Kleber Andrade, em Cariacica, foi palco do maior evento de rap e trap já realizado no estado do Espírito Santo. Com um público fiel de aproximadamente 30.000 pessoas, o evento intitulado “Drop It” não apenas proporcionou um dia repleto de música e entretenimento, mas também teve um propósito nobre: arrecadar alimentos para famílias carentes.

Ao longo das mais de 12 horas de shows, 12 atrações nacionais se apresentaram, incendiando o público com performances energéticas e letras poderosas. Enquanto os fãs curtiam o evento, eles também contribuíam para uma causa importante. Através da iniciativa do “meia solidária”, os ingressos vendidos para o Drop It tinham parte do valor destinado à arrecadação de alimentos para entidades filantrópicas.

“O Drop It foi mais do que um simples evento de música, foi uma celebração da solidariedade, da cultura e do talento artístico. Com a arrecadação expressiva de alimentos, as entidades filantrópicas poderão continuar seu trabalho essencial, fornecendo assistência e esperança às pessoas em situação de vulnerabilidade e em busca de recuperação. Nossa estimativa inicial era arrecadar entre 10 e 15 toneladas de alimentos, mas a generosidade e solidariedade dos participantes superaram todas as expectativas. Ao final do evento, mais de 22 toneladas de doações foram contabilizadas, demonstrando o engajamento e a vontade de ajudar as pessoas em vulnerabilidade social”, declarou o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Marcelo Santos, apoiador do evento.

As entidades beneficiadas com as doações, indicadas pelo parlamentar, são a CUFA (Central Única das Favelas) do Espírito Santo, a Federação das Comunidades Terapêuticas e a ASSERDEQ, um centro de tratamento de dependência química no estado. “Essas instituições desempenham um papel fundamental no apoio às comunidades carentes e na assistência às pessoas que lutam contra a dependência química, proporcionando-lhes esperança e oportunidades de uma vida melhor”, justificou o deputado.

O evento promovido por Everaldo Luiz Reginatto, da Matrix e Márcio Rodrigues, da Aquárius, contou com o apoio da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, que se uniu à causa e incentivou a participação da população. “Foi bacana unirmos esforços para fazer esse evento marcante no estado e ajudar aqueles que mais precisam. Que essa iniciativa da Assembleia, através do presidente Marcelo Santos, possa se repetir mais vezes”, afirmou Everaldo Luiz Reginatto, um dos organizadores do evento.

Esse evento exemplar mostra que, por meio da música e do engajamento comunitário, é possível fazer a diferença e impactar positivamente a vida daqueles que mais necessitam. Que iniciativas como o Drop It sirvam de inspiração para futuros eventos e reforcem a importância da solidariedade e da colaboração em nossa sociedade.

por Nety Façanha

Assessora de imprensa do presidente da ALES