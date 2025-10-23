Mais apoio ao campo: Casagrande investe R$ 6 milhões na agricultura familiar do ES

O Governo do Estado assinou, na manhã desta quinta-feira (23), os contratos dos últimos 20 projetos aprovados pelo 5º Edital do Fundo Social de Apoio à Agricultura Familiar (Funsaf). A solenidade foi realizada no Palácio Anchieta, em Vitória, com a presença do governador Renato Casagrande, além de prefeitos, lideranças rurais e representantes de cooperativas e associações beneficiadas.

Nesta etapa serão repassados R$ 6 milhões a entidades da agricultura familiar, totalizando um investimento de R$ 14,5 milhões do 5º edital do Funsaf — o maior volume de recursos já aplicado no programa. O fundo é uma ferramenta que democratiza o acesso a recursos financeiros para associações e cooperativas, com apoio técnico e financeiro integrado do Bandes e do Incaper, ampliando os investimentos do Governo do Estado voltados ao fortalecimento da agricultura familiar capixaba.

Os projetos contemplados abrangem 12 municípios, com a aquisição de tratores, caminhões, veículos utilitários, microtratores, sistemas fotovoltaicos e equipamentos de beneficiamento e armazenamento de alimentos, entre outros itens que vão modernizar a produção e garantir melhores condições de trabalho aos agricultores e pescadores.

“Temos um Estado em que a agricultura familiar é predominante e desempenha papel essencial na nossa economia e no abastecimento. É gratificante percorrer o interior e perceber o quanto avançamos nos últimos anos. Além de apoiar financeiramente as instituições, o Governo tem promovido diversas ações voltadas ao fortalecimento da agricultura, oferecendo oportunidades para os produtores rurais e impulsionando o desenvolvimento sustentável em todas as regiões do Espírito Santo”, afirmou o governador Renato Casagrande.

Para o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, o Funsaf representa um instrumento de fortalecimento da agricultura familiar e da economia rural capixaba. “O Funsaf é um exemplo de política pública que transforma a realidade das comunidades rurais. Ele chega onde o crédito tradicional não chega, fortalecendo o cooperativismo, promovendo a sustentabilidade e garantindo que as famílias produtoras tenham mais autonomia e melhores condições de trabalho. Com esses novos contratos, o Governo do Estado reafirma seu compromisso com o desenvolvimento rural e com quem produz o alimento que chega à mesa dos capixabas”, destacou.

O gerente de Fundos e Programas do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), Patrick Gomes Silva, lembra que a agricultura familiar é fundamental para o desenvolvimento sustentável, por garantir a segurança alimentar e nutricional e promover a inclusão social e econômica de diversas famílias capixabas. “Com a assinatura destes contratos, estamos garantindo não apenas a disponibilidade desse recurso, mas também um futuro mais resiliente para nossos produtores. Além de impulsionar a produção agropecuária, mantemos o foco primordial na sustentabilidade, buscando reduzir o impacto ambiental e fortalecer a nossa cadeia produtiva”, disse.

Novo edital

O Fundo Social de Apoio à Agricultura Familiar (Funsaf) foi criado para apoiar financeiramente projetos voltados ao desenvolvimento econômico e social de associações, cooperativas e organizações do campo e da pesca. A nova etapa marca a segunda fase de contratações do 3º ciclo do edital, e a Seag já prepara a publicação de um novo edital, atualmente em fase final de ajustes internos, ampliando ainda mais o alcance da iniciativa.

Com investimentos recordes, o Funsaf consolida-se como um dos principais programas estaduais de fomento à agricultura familiar, à pesca artesanal e ao cooperativismo rural, impulsionando o desenvolvimento sustentável e a inclusão produtiva no campo capixaba.

foto Hélio Filho/Secom