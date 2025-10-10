Mais uma tragédia na ES-490 entre Cachoeiro e Marataízes

today10 de outubro de 2025 remove_red_eye60

Um grave acidente registrado na manhã desta sexta-feira (10) deixou duas pessoas mortas e quatro feridas na Rodovia ES-490, entre Cachoeiro de Itapemirim e Marataízes, no Sul do Espírito Santo.

A batida envolveu três carros e aconteceu por volta das 8 horas, em uma curva conhecida como “Matinha”, ponto considerado perigoso por motoristas que passam pela região.

Segundo a Polícia Militar, o motorista de um carro vermelho, que seguia em direção a Marataízes, perdeu o controle do veículo na curva e atingiu um Fiat Uno branco, que estava à frente de outro veículo, um Fiat Uno prata. O impacto foi tão forte que os dois primeiros veículos ficaram totalmente destruídos.

De acordo com as informações repassadas pela Polícia Militar, a passageira do carro vermelho e um ocupante do carro branco morreram no local.

As outras quatro vítimas — entre motoristas e passageiros — foram socorridas com vida e levadas para hospitais da região. As identidades dos envolvidos ainda não foram divulgadas.

O Fiat Uno prata, também atingido no acidente, teve apenas danos materiais. O condutor permaneceu no local e contou à Polícia como tudo aconteceu.

Equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam na retirada das vítimas presas às ferragens, enquanto a Polícia Civil realizou os procedimentos de perícia. Os corpos foram removidos por volta do fim da manhã.

Durante o atendimento da ocorrência, o trânsito na rodovia ficou parcialmente interditado, mas já foi liberado.