Mais votado para deputado em Montanha, Bruno pede votos para Casagrande no 2º turno

today17 de outubro de 2022 remove_red_eye32

Deputado estadual, que ficou como suplente na eleição do dia 2, foi até o município do Norte para tentar ampliar a vantagem do aliado sobre o concorrente na disputa do dia 30

O deputado estadual Bruno Lamas (PSB), que ficou como suplente à Assembleia Legislativa na eleição do último dia 2, esteve neste fim de semana em Montanha, no Norte do Estado, para agradecer a votação que obteve na cidade e pedir votos para a reeleição do governador Renato Casagrande (PSB), no próximo dia 30.

Bruno teve 16.473 votos, sendo 1.262 deles na “Cidade da Amizade”, sendo o candidato a deputado estadual mais votado da história de Montanha, seguido do ex-prefeito de Colatina Sérgio Meneghelli (855) e Toninho da Emater (694).

Bruno com os eleitores de Montanha: meta é ampliar vantagem de Casagrande no município.

“Sou muito grato à população de Montanha, que mais uma vez me recebeu com carinho. Lá, eu me reuni com os eleitores para mostrar os avanços que a cidade conquistou com a gestão de Casagrande. Também caminhei no comércio e fui à feira livre. Fiquei feliz porque senti que o eleitor montanhense sabe o que quer: será 40 mais uma vez no segundo turno!”, declarou Bruno.

O objetivo do parlamentar, que é aliado há 29 anos do governador, é ampliar a vantagem de Casagrande sobre o adversário no município. No primeiro turno, o socialista obteve 6.406 votos (64,28%) contra 2.762 votos (27,72%) de Carlos Manato (PL).

Bruno também irá a Guaçuí, onde obteve 911 e foi o terceiro colocado no município. Na Serra, reduto eleitoral do parlamentar, Bruno saiu das urnas com 7.780 votos, em nono lugar. Lá, a militância ligada ao deputado está na rua desde o início do segundo turno para pedir votos para Casagrande.

“Estou à disposição! Disse a ele (Casagrande) que o meu apoio é total e irrestrito à sua candidatura. São 29 anos de filiação ao PSB e uma relação de fidelidade, amizade e extrema confiança no governador. Quem compara percebe a diferença. Casagrande é governador de verdade”, declarou Bruno.

fotos divulgação