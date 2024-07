Manu Bahtidão lança videoclipe bônus track de “Abismo”

A canção faz parte do DVD “Daqui Pra Sempre” gravado em Fortaleza e que conta com mais de 1 bilhão de streams

Manu Bahtidão, uma das maiores vozes da música brasileira atual, presenteia seus fãs com o tão esperado videoclipe da faixa “Abismo”. Gravado no dia 4 de maio de 2023 em São José dos Campos, SP, o clipe finalmente vê a luz do dia após inúmeros pedidos dos admiradores da cantora. O vídeo foi gravado antes como uma faixa solo da artista, que acabou fazendo parte do DVD “Daqui Pra Sempre”, gravado em Fortaleza em 2023, e que contou com a participação especial de Mari Fernandez.

A faixa, composta por Manu Bahtidão em colaboração com Thallyson Lima, Ricardus e Bruno Rigamonti, narra a história de uma traição que leva a protagonista a abrir mão de tudo por um amante que, no final, não quis nada com ela: “Eu pus minha relação em risco/ Mas você só quis matar sua vontade”.

Com uma melodia envolvente e um refrão que gruda na cabeça – “Diz Pra Mim, Onde Eu Errei/ Pra Você Não Me Amar/ Do Jeito Que Eu Te Amei” – “Abismo” é um presente para todos os amantes do tecnomelody e do brega, gêneros que Manu domina com maestria.

Manu Bahtidão, que acumula mais de 8 milhões de ouvintes no Spotify e mais de 1.2 bilhão de views no YouTube, continua a brilhar nos charts com suas músicas “Daqui Pra Sempre” e “Torre Eiffel”. O lançamento do videoclipe de “Abismo” é um presente aos fãs que a tanto amam.