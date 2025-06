Mãos femininas na guitarra elétrica: novidade no Santa Jazz 2025

Mariana Gruvira apresenta projeto solo de obras autorais inéditas com improvisos “incendiários”

A Guitarrista Mariana Gruvira se apresenta no dia 13 de junho, a partir das 19h30, no palco Colibri do Festival Santa Jazz 2025. Entre diversos “medalhões” da música local, nacional e internacional, a jovem instrumentista se lança como grande promessa da música instrumental, trazendo o toque feminino a um instrumento musical onde ainda predominam os homens: a guitarra.

Subindo ao palco de um grande festival pela primeira vez como artista solo, a jovem guitarrista apresentará suas próprias composições. Seu repertório é multifacetado e cheio de referências, transitando entre o samba, groove/funk, fusion, jazz, rock e outras vertentes da música brasileira. Também é uma exímia improvisadora e promete empolgar a plateia com solos “incendiários”.

Com passagens pelo Festival de Inverno Domingos Martins e o próprio Santa Jazz, integrou grupos e teve como professores estrelas de primeira grandeza, como Nelson Faria e Ney Conceição, além de tocar em grupos oficiais da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames), por onde é formada em Guitarra Popular, graduada em Licenciatura e atualmente cursa pós-graduação em Performance e Pedagogia do Instrumento.

Além de guitarrista, Mariana é professora, compositora e produtora, circulando com frequência no mercado musical, seja como instrumentista freelancer de diversos artistas, seja na condução de projetos e parcerias musicais.

Chancela do mestre

Sua estreia como solista no Santa Jazz contará com a participação mais do que especial do baixista Ney Conceição, um dos maiores nomes da música brasileira em atividade. Ney possui um currículo musical extenso, que inclui participações junto a artistas como João Bosco, Altamiro Carrilho, Elza Soares e muitos outros.

A apresentação do projeto “Mariana Gruvira Ensemble” acontece no dia 13 de junho, às 19h30, 21h e 23h no palco Colibri do Santa Jazz Festival, em Santa Teresa.

Mariana Gruvira Ensemble

Mariana Gruvira – Guitarra | Matheus Germano – Teclado | Léo Cavalcante – Contrabaixo | Samuel Nascimento – Batera | Bruna Leite – Percussão | Eduardo Mariano – Saxofone | Rodrigo de Sousa – Trompete

Cantores Convidados: Alisson Xavier, Lara Cheluje e Thayná Lima

Participação especial: Ney Conceição