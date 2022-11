MARATAÍZES | Alunos da rede municipal visitam a Câmara de Vereadores

O objetivo da visita foi conhecer a Casa de Leis, os vereadores e aprender um pouco mais sobre o trabalho de um parlamentar

Duas turmas de alunos da Escola “Laura Freire Brumana”, de Marataízes, estiveram na tarde desta segunda-feira (07) participando de uma visita na Câmara Municipal de Vereadores. Os alunos aprenderam em sala de aula sobre a importância dos três poderes: Legislativo, Judiciário e Executivo e estão realizando visitas in loco durante a semana.

De acordo com a pedagoga Monique Leandro, aprender sobre democracia é fundamental. “Nós aproveitamos a eleição deste ano para criar um projeto para demonstrar para as crianças como funciona a escolha dos nossos representantes, para isso, organizamos uma eleição dentro da escola, onde foram escolhidos através do voto, líder e vice-líder”, destacou.

Ao chegar à Casa de Leis as crianças foram recepcionadas pelo presidente, o vereador Luiz Carlos Silva Almeida, e logo em seguida se dirigiram ao auditório, onde fizeram perguntas ao mesmo sobre as funções de um parlamentar legislativo e funcionamento da Casa de Leis, e depois puderam experimentar a sensação de poder sentar nas cadeiras dos vereadores.

Para o presidente, esse tipo de ação pode mudar o futuro do município. “É muito gratificante receber esse tipo de projeto aqui na câmara, ver o quanto essas crianças, mesmo tão pequenas, estão interessadas no funcionamento do Poder Legislativo. Espero que essa visita sirva para que eles entendam que podem mudar o futuro do município”, enfatizou.

A visita contou também com uma apresentação de ballet das alunas, as 15 meninas fazem parte do projeto “Movimentando o corpo”, que conta com um número de 28 bailarinas ao todo. Após o fim da apresentação, os alunos se dividiram em dois grupos para iniciar um tour pelas repartições da Casa de Leis. Mais de 60 alunos passaram por cada setor, onde foi explicado o funcionamento e função de cada um.

Para a aluna Alice Vitória Sequim, de 7 anos, todo trabalho desenvolvido na Câmara é uma coisa muito séria. “O trabalho dos vereadores é muito importante, eles não vêm aqui para brincar, é um trabalho duro, e tem que ser muito bem feito”, destacou.