MARATAÍZES | Assistência Social e Pesca fazem parceria na emissão de RG para pescadores

today30 de abril de 2025 remove_red_eye46

A Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho (Semasht), em parceria com a Colônia de Pesca Z8 de Marataízes, promoveu nesta quarta-feira, 30 de abril, uma ação conjunta voltada à emissão da carteira de identidade (RG). A iniciativa teve como objetivo facilitar o acesso ao documento para pescadores e seus dependentes, promovendo cidadania e inclusão social para essa importante comunidade do município.

A ação de emissão de carteiras de identidade contou com um posto itinerante que funcionou até às 16h desta quarta-feira (30), na sede da Colônia de Pesca Z8, localizada ao lado da Escola Padre Otávio. Durante o dia, mais de 90 pessoas foram atendidas, entre pescadores e seus dependentes.

A iniciativa terá continuidade na próxima segunda-feira, 5 de maio, com atendimento das 8h às 11h30 e das 12h30 às 16h. O serviço será realizado mediante distribuição de senhas, respeitando a ordem de chegada.

Para solicitar a carteira de identidade (RG), é necessário apresentar a certidão original correspondente ao estado civil, CPF, comprovante de residência e uma foto 3×4 recente.

No caso de menores de 17 anos, também é obrigatório apresentar os documentos dos pais ou responsáveis legais. Já as pessoas com deficiência devem apresentar um laudo médico atualizado e devidamente autorizado, comprovando a condição.

É importante que todos os documentos estejam em bom estado de conservação e com informações legíveis, a fim de garantir a efetivação do atendimento.

Após a solicitação, o prazo de entrega da nova Carteira de Identidade é de 60 a 90 dias. A ação é especialmente relevante para a Colônia de Pesca Z8, que atualmente conta com mais de 5.400 pescadores associados — muitos dos quais ainda não possuem o documento.

A ausência do RG impede que os profissionais tenham acesso a direitos importantes, como o recebimento do Seguro-Defeso, benefício fundamental para a categoria durante o período de paralisação da pesca. A carteira emitida já segue o novo modelo nacional de identidade, mais seguro e padronizado.

Nesta quarta-feira (30), o secretário municipal de Assistência Social, Eduardo Bitencourt, esteve na Colônia de Pesca Z8 para acompanhar de perto os atendimentos realizados durante a ação de emissão da carteira de identidade (RG). Recebido pela direção da entidade, o secretário destacou a importância da iniciativa para garantir o acesso dos pescadores aos seus direitos.

Diante da demanda registrada, a Secretaria já estuda a possibilidade de ampliar a ação para outros pontos pesqueiros do município, como a comunidade da Praia dos Cações, visando beneficiar um número ainda maior de trabalhadores da pesca e seus familiares.