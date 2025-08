Marataízes é destaque nacional em educação integral

O município de Marataízes foi selecionado pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Básica (SEB), para compor o Mapa de Experiências com Projeto Pedagógico de Educação Integral em Tempo Integral. A seleção foi divulgada em resultado preliminar publicado no dia 18 de julho.

Entre os 709 municípios participantes, de 25 estados brasileiros, Marataízes integra o grupo de redes de ensino que tiveram projetos inspiradores escolhidos pelo MEC. A experiência selecionada foi o projeto pedagógico “Bolsa Viajante”, desenvolvido na Escola Municipal de Educação Básica em Tempo Integral (EMEBTI) José Antônio de Almeida.

Ao todo, foram selecionadas 75 redes de ensino, sendo 11 capitais, todas com iniciativas que farão parte do Mapa de Experiências em Educação Integral, cujo lançamento está previsto para o mês de outubro. As experiências serão sistematizadas em um caderno de narrativas que será publicado em dezembro de 2025. Este material apresentará práticas bem-sucedidas que dialogam com os princípios da Educação Integral e em Tempo Integral, com base nas diretrizes da Política Nacional.

A participação de Marataízes reforça o compromisso da Secretaria Municipal de Educação com a promoção de uma escola pública inovadora, centrada na formação integral dos estudantes e no fortalecimento do protagonismo estudantil.

O reconhecimento nacional valoriza o trabalho das equipes escolares, da gestão educacional e de toda a comunidade envolvida no desenvolvimento de práticas pedagógicas transformadoras.