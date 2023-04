MARATAÍZES | Obra de pavimentação que liga Lagoa Funda ao trevo da ES-060 é retomada

A prefeitura de Marataízes está trabalhando para retomar e finalizar as obras abandonadas pelas construtoras. Iniciado em 2019, o trecho faz parte de um megapacote de investimentos em infraestrutura para a localidade de Lagoa Funda, que contempla a já concluída ligação do bairro com o Xodó, a interligação com o trevo da ES-060, e com a comunidade de Lagoa Dantas. Os trechos foram abandonados pela construtora Mississipi Empreendimentos em 2021, com suas obras retomadas recentemente após replanilhamento e uma nova licitação.

Quem passou pelo trecho pode ver a movimentação intensa de máquinas e operários, em ritmo acelerado, aplicando o asfalto. A construtora pretende concluir toda pavimentação dentro dos próximos dias, ainda nesse mês de abril.

“Essa obra tornará o acesso à Lagoa Funda mais fácil e seguro, melhorando a qualidade de vida dos moradores, além de atrair novos investimentos para a região, podendo gerar novos empregos e desenvolvimento socioeconômico para o bairro”, afirmou o prefeito Robertino Batista, durante sua visita ao canteiro de obras.