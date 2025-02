MARATAÍZES | Prefeitura busca investimentos para fortalecer agricultura e meio ambiente

today4 de fevereiro de 2025 remove_red_eye20

Na última semana, a Prefeitura de Marataízes avançou mais um passo importante rumo ao desenvolvimento agrícola e ambiental do município! Representada pelos servidores Adriedson Brandão Leal e Douglas Marques Brandão, a equipe participou de uma reunião estratégica no Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF Central), em Vitória.

O encontro contou com a presença do presidente do IDAF, Leonardo Monteiro, e do deputado estadual Allan Ferreira, e teve como foco principal o fortalecimento das ações voltadas para o setor agrícola e ambiental. Durante a reunião foram alinhadas estratégias para captar recursos e parcerias, garantindo mais eficiência nos serviços prestados à população.

Com um olhar voltado para o futuro, a Prefeitura de Marataízes segue firme no compromisso de impulsionar projetos de contribuição que promovam o desenvolvimento sustentável e a segurança alimentar, garantindo mais qualidade de vida para os cidadãos e o fortalecimento da economia local.