Marataízes registra queda histórica nos índices de violência em 2025

31 de janeiro de 2026

O município de Marataízes alcançou marcas históricas na área da segurança pública em 2025. De acordo com os dados oficiais, houve uma redução de 50% no número de homicídios, além do registro de mais de 200 dias sem ocorrências desse tipo de crime. Outro dado expressivo é que, até o momento, nenhum caso de feminicídio foi registro no município neste ano.

Os resultados são fruto de um trabalho integrado entre as forças de segurança, com apoio da gestão municipal e participação ativa da população. A atuação conjunta da Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria Municipal de Segurança e demais órgãos tem fortalecido as ações de prevenção, investigação e repressão à criminalidade.

Para o delegado do município, Thiago Viana, os números refletem o esforço coletivo e o investimento em segurança pública no município.

“Isso é fruto do trabalho da segurança do município, através do secretário Áureo Falcão, juntamente com a Polícia Militar e a Polícia Civil, dando todo o suporte necessário às investigações. Esse trabalho integrado é o que tem garantido a redução dos homicídios e a ausência de casos de feminicídio”, destacou o delegado.