Marataízes se prepara para o evento “Liquida Marataízes” em outubro

today11 de setembro de 2025 remove_red_eye48

As secretarias municipais de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável (Seplades) e de Turismo e Lazer, em parceria com a Sala do Empreendedor e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), promoveram na noite desta quarta-feira (10) uma oficina preparatória para o Liquida Marataízes, que será realizado nos dias 3, 4 e 5 de outubro.

O evento vai movimentar o comércio local com três dias de promoções em diversos setores. A proposta é estimular o crescimento econômico do município e, ao mesmo tempo, oferecer à população e aos turistas a oportunidade de adquirir produtos e serviços com condições especiais de preço e pagamento.

A oficina ocorreu no auditório do Centro de Convivência Renascer (CCR) e reuniu comerciantes da cidade. A abertura foi conduzida pelo secretário de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável, Luciano Sansão Teixeira, pelo secretário de Turismo, Breno Viana, e pelo coordenador da Sala do Empreendedor, Pablo Alves da Silva.

Na sequência, o consultor Rodrigo Rubens apresentou orientações práticas aos lojistas, com foco em estratégias de decoração de vitrines, mobilização das equipes de vendas e ações para potencializar os resultados durante o Liquida Marataízes.