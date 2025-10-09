Marataízes tem crescimento de 31% com novas empresas em setembro

Um resultado que mostra o franco desenvolvimento econômico de Marataízes. O município registrou em setembro 120 novas empresas criadas, um crescimento de 31,85% sobre o mesmo mês do ano passado.

O balanço de setembro mostra o contínuo crescimento econômico na Pérola Capixaba. Em julho houve um salto de 115 novas empresas, em comparação com 78 no mesmo mês de 2024, representando um crescimento de 47,4%. O bom desempenho ocorreu também em agosto, quando 27 novas empresas se instalaram no Município, um número superior ao do mês imediatamente anterior (22).

De acordo com o prefeito Toninho Bitencourt, o franco crescimento no número de empresas é um reflexo da consolidação de Marataízes como um polo empreendedor no Estado do Espírito Santo. “É visível a velocidade do desenvolvimento do Município. E o mais importante é que a instalação de novas empresas geram mais empregos diretos e indiretos, melhorando a qualidade de vida de toda a população”, disse o gestor de Marataízes.

Os números são do Panorama Empresarial de Marataízes de setembro de 2025, elaborado pela Sala do Empreendedor, que é vinculada à estrutura da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável (Seplades).

Ainda segundo o Panorama, existe hoje na Pérola Capixaba um total 5.252 empresas formalizadas e em operação (ativas). A maior parte das empresas abertas neste ano são do setor de comércio e serviços, como lojas de roupas e lanchonetes.

Segundo o secretário de Planejamento, Luciano Sansão Teixeira, os números demonstram o avanço contínuo do ambiente empreendedor. “Com uma gestão municipal eficiente e que apóia o empreendedorismo, ganham a cidade, os munícipes e a sociedade como um todo. Marataízes é uma locomotiva que segue firme no caminho do desenvolvimento com sustentabilidade econômica e social”, afirmou.