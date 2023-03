Marcelo Santos avança nas conversas para firmar parceira comercial com a Eslováquia

20 de março de 2023

O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, deputado Marcelo Santos, está avançando nas conversas para firmar uma parceria comercial com a Eslováquia e o Estado. Durante sua visita à capital do país, Bratislava, ele teve a oportunidade de se encontrar com o Embaixador brasileiro, Eduardo Ricardo Gradilone Neto, e o Embaixador eslovaco, Roman Hošták, para conhecer mais sobre a comunidade brasileira na região e as potencialidades que podem ser exploradas em uma maior relação comercial entre o país europeu e a unidade da federação capixaba.

O Embaixador brasileiro, Eduado Ricardo Gradilone Neto, ao lado do presidente da Assembleia, deputado Marcelo Santos.

“A Eslováquia tem um grande potencial a ser explorado no comércio exterior brasileiro. O nosso Estado tem potencial logístico com infraestrutura portuária e ferroviária e boa política fiscal, o que gera uma ótima oportunidade de negócios”, destacou o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos.

Marcelo Santos com o o diretor de desenvolvimento da Associação de Apoio ao Investimento (ISA), Tibor Buček.

Além disso, Marcelo Santos também se encontrou com o diretor de desenvolvimento da Associação de Apoio ao Investimento (ISA), Tibor Buček, que também faz parte da Ordem Soberana de Malta. Durante sua conversa, o deputado apresentou o Espírito Santo e o excelente ambiente de negócios da região, demonstrando que estão aptos a receber novos investimentos em diferentes áreas, como no setor imobiliário ou industrial.

A presença de empresas brasileiras na Eslováquia, como a CRW (plásticos), e a Embraco (compressores), Microjuntas (juntas) e Rudolph Usinados (produtos metálicos) demonstram a existência de ambiente promissor para que empreendimentos capixabas possam aproveitar as oportunidades de uma nação que tem população um pouco maior que a do Espírito Santo.

Além da forte presença da comunidade brasileira na região, com cerca de 500 brasileiros registrados vivendo no país, são indicadores de um potencial mercado que pode ser explorado em uma parceria comercial bilateral entre os dois países. A Eslováquia é produtor de veículos e um importador de nióbio do Brasil, o que pode representar oportunidades de negócios para o Espírito Santo.

Brasil é o maior fornecedor global de nióbio, um mineral encontrado em grande escala em reservas indígenas na Amazônia. O mineral tem grande diversidade de aplicações.

Atualmente, o nióbio produzido em Minas Gerais pela CBMM é exportado para mais de 50 países, em maior potencial para atender empresas siderúrgicas.

O metal é vendido na forma da liga ferronióbio (com cerca de dois terços de teor de nióbio e um terço de ferro) e empregado em automóveis, turbinas de avião, gasodutos, navios, aparelhos de ressonância magnética, aceleradores de partículas, lentes e até piercings e bijuterias.

fotos Guto Netto