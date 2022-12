Marcelo Santos é diplomado como deputado estadual pela sexta vez consecutiva

Justiça eleitoral diplomou candidatos eleitos e suplentes. Solenidade aconteceu na sede do TRE e contou com a presença do Governador, vice, senador e deputados estaduais e federais

O deputado estadual Marcelo Santos recebeu, com empolgação, seu diploma de deputado estadual em solenidade no plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TER-ES), em Vitória, na tarde desta segunda-feira, 19.

Depois de alcançar quase 42 mil votos, em todos os 78 municípios capixabas, o atual vice-presidente da Assembleia Legislativa (Ales) está comprometido em trabalhar pelo crescimento do ES com igualdade de oportunidade para todos os cidadãos.

“A responsabilidade de representar a nossa população na Assembleia Legislativa é grande. Nesse momento, muitos municípios capixabas estão tendo prejuízos por conta das fortes chuvas que atingem nosso Estado. Precisamos agir junto com o governo para garantir a reestruturação de muitas cidades e a malha viária. Garantir investimentos para infraestrutura vai ser o desafio de todos nós, nesse momento, para garantir a trafegabilidade e o escoamento da produção”, declarou o parlamentar.

Marcelo Santos acumula experiência necessária para renovar seu mandato.

“Ao longo dos anos percorri todos os municípios capixabas e conheço bem a realidade de nossa gente. Temos muitos desafios a enfrentar. Nesse novo mandato que se avizinha, vamos continuar trabalhando para atrair novos investimentos, para fazer chegar equipamentos para o homem e a mulher do campo, garantir a qualidade e agilidade do serviço público com valorização dos servidores, melhorar o efetivo das forças policiais e a qualidade das nossas obras públicas”, comentou Marcelo Santos.

O deputado estadual nasceu e mora em Cariacica. Sua trajetória política se iniciou em 1997, como vereador do município. Na Ales, o parlamentar ocupa atualmente o cargo de 1º vice-presidente, preside a Comissão de Infraestrutura e a Comissão Especial de Petróleo, além de integrar outras comissões na Casa.

Para 2026, o cariaciquense pretende disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados.

fotos Bruno Fritz