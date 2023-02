Marcelo Santos é eleito presidente da Assembleia Legislativa do ES

A eleição aconteceu na tarde desta quarta-feira, 1º de fevereiro, com chapa única e recebeu 27 votos favoráveis

“Fico mais feliz quando consigo um acordo entre partes contrárias que quando venço um adversário nas urnas.” Foi com essa frase do ex-presidente Tancredo Neves, que o deputado estadual Marcelo Santos (Podemos) abriu seu discurso como o novo presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Marcelo conseguiu através do diálogo, formar um grupo coeso que o elegeu para presidir a Assembleia Legislativa pelos próximos dois anos.

Conforme estabelece o Regimento Interno da Casa e a Constituição Estadual, a votação ocorreu de forma transparente, aberta e nominal. Marcelo Santos (Podemos) foi eleito com a maioria dos votos, alcançando 27 deputados que declararam voto no novo presidente.

Marcelo Santos agradeceu ao governador Renato Casagrande o apoio que recebeu durante o processo eleitoral na Assembleia, resultado da parceria firmada entre eles ao longo dos últimos 20 anos. Em seguida afirmou que vai representar todos os deputados da atual legislatura. Em sua gestão, o novo presidente quer trabalhar por uma Assembleia unida e coesa. “A eleição passou, nova Mesa Diretora foi escolhida e agora não sou presidente apenas de quem votou em mim, apenas do grupo que se uniu para nos trazer até aqui. Sou presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, e assumo esse cargo pelo próximo biênio em nome de cada um dos deputados e deputadas que integram esta Casa plural, que representa todo o povo capixaba”, afirmou o parlamentar.

Feliz e honrado com os votos que recebeu, o novo presidente do Poder Legislativo destacou a importância dos parlamentares que são responsáveis pela votação de todo o regramento jurídico do Estado e da mais importante Lei que é o orçamento do Estado, que estabelece onde serão aplicados os recursos dos cofres públicos que, esse ano, ultrapassa os R$ 23 bilhões.

Marcelo relembrou de sua trajetória como deputado estadual. “Em meu primeiro mandato, no início dos anos dois mil, o Espírito Santo tinha pouca ou quase nenhuma capacidade de investimento. A política capixaba figurava nas páginas policiais do noticiário e vivíamos um período que seria melhor não constar nos livros de história. Trabalhamos duro para reconstruir nosso Estado. Convencemos que poderíamos fazer diferente e, em parceria com os Poderes constituídos e as instituições, viramos a página. Durante esse período em que iniciamos um novo capítulo da nossa história, alcançamos a nota “A” do tesouro nacional para as finanças públicas do nosso Estado, já capitaneados pelo governador Renato Casagrande, ainda em seu primeiro mandato, e, hoje, o Espírito Santo tem uma das melhores, se não a melhor, capacidade de investimento e de endividamento. Temos crédito na praça.”

Em seu sexto mandato como deputado estadual, com a maior votação de sua vida pública alcançando os 41.627 votos em todos os 78 municípios do Estado, Marcelo Santos ocupou o cargo de vice-presidente da Assembleia nos últimos seis anos e ressaltou as ações exitosas nesse período como a abertura da Casa para o funcionamento do posto de identificação para emissão de carteiras de identidade, a Delegacia do Consumidor, a Procuradoria da Mulher e o Procon Assembleia.

Já como coordenador do projeto Ales Digital, Marcelo lembrou dos diversos prêmios ganhos pelo pioneirismo de transformar o Poder Legislativo capixaba na primeira Assembleia Legislativa totalmente digital do Brasil.

Com relação aos desafios da nova gestão o presidente Marcelo Santos falou sobre o papel que a Assembleia tem para destravar obras e projetos que se arrastam por anos, como as obras de implantação da BR-447, entre Viana e o porto de Capuaba; e as duplicações das BRs 101 e 262, que cortam nosso estado, levando desenvolvimento e mercadorias para o interior do nosso Brasil. “Agora, precisamos avançar ainda mais, debater efetivamente o tema para que não tenhamos mais notícias de tantas obras paralisadas, sinônimo de desperdício de dinheiro público e ineficiência do estado, dando uma resposta rápida ao povo capixaba”, afirmou Marcelo Santos.

Ele encerrou deixando uma mensagem importante de que é preciso superar esse período conflituoso para sermos uma só nação, e, parafraseou o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, dizendo que; “não há um Espírito Santo de esquerda ou um Espírito Santo de direita, há o nosso querido Espírito Santo, todos buscando um único objetivo, o desenvolvimento do nosso Estado e do Brasil, como um todo”.

Veja quem são os deputados que integram a nova mesa diretora da Assembleia Legislativa:

– Presidente – Marcelo Santos (Podemos).

– 1º Vice-Presidente – Hudson Leal (Republicanos).

– 2º Vice-Presidente – Danilo Bahiense (PL).

– 1º Secretário – João Coser (PT).

– 2º Secretário – Janete de Sá (PSB).

– 3º Secretário – Sérgio Meneguelli (Republicanos).

– 4º Secretário – Adilson Espíndula (PDT).