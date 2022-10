Marcelo Santos é reeleito deputado estadual com mais de 41 mil votos

Alcançando seu sexto mandato, ele é o parlamentar com mais mandatos ininterruptos no Legislativo capixaba e foi o mais votado em oito cidades

Natural de Cariacica, o deputado estadual Marcelo Santos atingiu a maior votação de sua vida pública, alcançando os 41.627 sufrágios espalhados em todos os 78 municípios do Espírito Santo, sendo o deputado estadual mais votado em oito cidades.

“É uma grata satisfação poder seguir trabalhando na Assembleia Legislativa, com o objetivo único de promover o desenvolvimento econômico e social do Espírito Santo, com propostas que vão ao encontro dos interesses da sociedade”, comentou Marcelo Santos.

Com um crescimento de mais de 112%, saltando de 19.595 para 41.627 votos, o parlamentar foi o deputado mais votado em Anchieta (2.978 votos), Brejetuba (1.800), Dores do Rio Preto (1.326), Ibatiba (1.765), Jerônimo Monteiro (1.070), Muniz Freire (1.441), Presidente Kennedy (2.203) e Rio Novo do Sul (473).

“Foi uma eleição atípica, com uma polarização enorme e verticalizada pela eleição nacional, mas conseguimos renovar nosso contrato com o povo do Espírito Santo. Quero reafirmar meu compromisso com todos os capixabas, das 78 cidades, de seguir lutando ainda mais, com mais vigor e determinação em todas as áreas, seja na atração de novos investimentos ou para fazer chegar equipamentos para o homem e a mulher do campo, defendendo que o servidor público seja valorizado e que possamos melhorar o efetivo das forças policiais. Temos muitos desafios a enfrentar”, acrescentou o deputado que chegou à sua sexta eleição consecutiva, sendo o parlamentar com maior número de mandatos ininterruptos no Legislativo capixaba.

O atual vice-presidente da Casa demonstrou que acumulou experiência necessária para renovar seu mandato, ficando atrás apenas de candidatos que fizeram suas campanhas atreladas a uma disputa ideológica. Ao contrário destes, Marcelo Santos percorreu os municípios capixabas mostrando respeito às necessidades de cada canto do Estado e, por isso, merecia ser reeleito.

“Meu muito obrigado aos 41.627 cidadãos que acreditam na força do nosso trabalho. A partir de agora não serei apenas deputado dos que votaram comigo ou do meu partido, mas sou parlamentar de todos os cidadãos desse estado. Estou aqui para representar cada um no intuito de querer acertar mais que errar, ouvindo mais para poder acertar mais e fazer as entregas necessárias”, finalizou Marcelo.

Proporcionalmente, o deputado levou votações expressivas em doze municípios ao superar os 10% dos eleitores, como em Dores do Rio Preto (30,41%), Brejetuba (25,82%), Presidente Kennedy (23,61%), Anchieta (17,34%), Jerônimo Monteiro (15,05%), Muniz Freire (14,17%), Ibatiba (13,11%), Itaguaçu (12%), Mantenópolis (11,53%), Divino de São Lourenço (11,37%), Iúna (11,12%) e Bom Jesus do Norte (10,08%).

fotos Bruno Fritz