Marcelo Santos garante obras que vai ligar Castelo a Vargem Alta e Muniz Freire

today28 de maio de 2023 remove_red_eye226

O deputado esteve nesse domingo (28) no município com o prefeito e lideranças locais discutindo sobre o assunto

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Marcelo Santos, assegurou nesse domingo, 28, que as obras de terraplanagem, drenagem e pavimentação da Rodovia ES 379, que liga as cidades de Castelo a Muniz Freire, no Sul do Estado do Espírito Santo, não serão mais interrompidas.

Marcelo se reuniu com o prefeito João Paulo, os vereadores Dimas Luzório, Márcia Pedruzzi, Luciano Sant’Anna, Mazinho Celin, Renan Maia, Yhayha Côco, a liderança Maninho Zoboli e o empresário Eutemar Venturim discutindo sobre o futuro do município que vem crescendo e se desenvolvendo com essa parceria entre prefeitura, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa e Governo do Estado.

“Após a resolução das questões burocráticas que geravam insegurança jurídica para o prosseguimento dos trabalhos, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) solucionou os impasses, proporcionando a continuidade das obras. A construção da rodovia é de grande importância para a região, pois além de possibilitar o escoamento da produção local, também serve como uma das principais rotas turísticas, sendo um atalho para as praias do Sul do Estado. Após a conclusão das obras, a estrada facilitará o deslocamento entre as cidades e impulsionará o turismo local, uma vez que Castelo e Muniz Freire possuem belas paisagens naturais que atraem visitantes de todo o Brasil”, afirmou Marcelo Santos.

O prefeito João Paulo Nali enfatizou a importância da parceria com o deputado Marcelo Santos, ressaltando que o parlamentar é o elo entre o município de Castelo e o Governo do Estado. Ele expressou sua gratidão ao deputado por proporcionar segurança quanto à continuidade das obras, afirmando que Castelo só tem a ganhar com essa parceria.

Marcelo Santos também destacou o papel dos vereadores no processo, mencionando que eles são os representantes mais próximos dos cidadãos, levando as importantes demandas até a Assembleia Legislativa. Ele ressaltou a relevância da discussão do orçamento do Estado para potencializar as ações municipais e proporcionar benefícios concretos à população.

Durante sua visita à cidade, o presidente da Assembleia Legislativa percorreu Castelo e observou uma administração organizada e preparada para receber os recursos públicos e utilizá-los adequadamente. Ele ouviu os moradores expressando satisfação com a gestão do prefeito João Paulo e reafirmou seu compromisso em trabalhar ao lado dele para garantir que Castelo continue no caminho certo.

Rodovia ES 379

Embora as obras tenham sido anunciadas em 2012 e sejam de fundamental importância para a região, enfrentaram paralisações repetidas. A retomada dos trabalhos só foi possível após a aprovação da Lei 10.999/2019, de autoria do deputado Marcelo Santos, que desburocratizou o setor de obras públicas no Espírito Santo. A aprovação dessa lei foi essencial para a retomada da construção da Rodovia ES 379, atendendo ao anseio dos moradores de Castelo e Muniz Freire.

fotos Bruno Fritz