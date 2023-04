Marcelo Santos solicita obras de recuperação da estrada que dá acesso ao Parque Nacional do Caparaó

Importante ao agroturismo capixaba, Parque depende da intervenção nas pistas para reabrir e voltar a receber os turistas. Governador se comprometeu a levar o assunto ao governo federal

Com o objetivo de garantir a reabertura do Parque Nacional do Caparaó, do lado capixaba, que está fechado à visitação por conta das precárias condições da estrada que dá acesso ao Pico da Bandeira, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Marcelo Santos, se reuniu com o governador Renato Casagrande, pedindo a intervenção do Estado na recuperação da estrada, que é importante para o agroturismo capixaba.

“Por conta da chuva e da falta de manutenção, a estrada que leva ao Pico da Bandeira, está impossibilitando o trafego de carros de passeio até o acampamento mais próximo à subida da montanha. A administração do Parque solicitou ajuda ao município de Dores do Rio Preto que não dispõe de recursos para resolver o problema. O Parque já chegou a receber 123 mil visitantes em um único ano”, declarou o presidente Marcelo Santos.

O Parque Nacional do Caparaó é um importante patrimônio natural do estado do Espírito Santo e do Brasil. Localizado na Serra do Caparaó, o Parque possui 80% de sua extensão em território capixaba, abriga uma grande diversidade de ecossistemas, como matas de altitude, campos rupestres e nascentes de rios. Além disso, o parque é famoso por abrigar o Pico da Bandeira, que é o terceiro ponto mais alto do país, com 2.892 metros de altitude.

“É fundamental que a estrada que dá acesso ao parque esteja em boas condições, permitindo o tráfego de veículos e a visita dos turistas de todo o país e até do exterior, que são atraídos pela beleza única do local. Além de garantir o desenvolvimento do turismo na região, a conservação do parque também é importante para a preservação da biodiversidade e dos recursos naturais da Serra do Caparaó”, complementou o parlamentar.

Durante o encontro, o governador comprometeu a se juntar nessa luta e que vai solicitar uma avaliação da estrada para verificar as obras que são necessárias na estrada. Além disso, disse que irá levar o assunto ao governo federal através da Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.

foto Júnior Ferreira